Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mega-Projekt in Gmünd

Arztpraxis und Wohnungen in historischen Gemäuern

Kärnten
28.10.2025 10:01
Modernster Wohnraum entsteht in alten Gemäuern von Gmünd.
Modernster Wohnraum entsteht in alten Gemäuern von Gmünd.(Bild: zvg)

Zwei denkmalgeschützten Gebäuden wird in der Oberkärntner Künstlerstadt Gmünd gleich doppelt Leben eingehaucht. Ein neuer Hausarzt zieht dort ein, zudem entstehen dort mehrere moderne Wohnräume. Die „Krone“ erhielt erste Einblicke. 

0 Kommentare

„Insgesamt neun moderne Wohnungen und im Erdgeschoss eine Arztpraxis entstehen im ehemaligen Hans Klebermaß Haus beim Gmünder Stadtpfarrturm und im Gebäude nebenan“, gibt Bauunternehmer Georg Egger von Egger Bau bei einem Lokalaugenschein der „Krone“ Einblicke.

Bauunternehmer Georg Egger vor den beiden historischen Gebäuden, in denen insgesamt neun ...
Bauunternehmer Georg Egger vor den beiden historischen Gebäuden, in denen insgesamt neun Wohneinheiten entstehen. Auch eine Liftanlage ist geplant.(Bild: Elisa Aschbacher)

Derzeit sind die Arbeiten im vollen Gange. „Die moderne und barrierefreie Ordination mit einer Fläche von 170 Quadratmetern ist schon Mitte Dezember bezugsbereit“, so Egger.

Neue Ordination für neuen Hausarzt
Denn mit Anfang Jänner 2026 darf sich Gmünd mit Gert Luger aus Rennweg über einen neuen Hausarzt freuen – für den die moderne Praxis mit jeweils zwei Behandlungs- und Infusionsräumen extra errichtet wird.

Moderne Wohnungen
Doch auch mehr Wohnraum wird in den alten Gemäuern geschaffen. „Unter den neun Wohnungen befinden sich moderne Dachgeschosswohnungen, die zweistöckig sind. Auch ein Lift wird errichtet“, zeigt Egger die Pläne. Die Wohnungen mit Garten, Blick in die Stadt und Untere Vorstadt weisen eine Größe zwischen 35 und 170 Quadratmetern auf.

Die beiden Gebäude werden historisch angepasst, wie auf dem nächsten Bild zu sehen ist.
Die beiden Gebäude werden historisch angepasst, wie auf dem nächsten Bild zu sehen ist.(Bild: Zvg)
Ein altes Foto vom Stadtturm.
Ein altes Foto vom Stadtturm.(Bild: Zvg)
Moderne Wohnungen entstehen, auch Dachgeschoss-Wohnungen.
Moderne Wohnungen entstehen, auch Dachgeschoss-Wohnungen.(Bild: Zvg)
Insgesamt gibt es vier Dachgecshosswohnungen.
Insgesamt gibt es vier Dachgecshosswohnungen.(Bild: Zvg)
Die Wohnungen befinden sich im Stadtgebiet von Gmünd.
Die Wohnungen befinden sich im Stadtgebiet von Gmünd.(Bild: Zvg)
Ein Ausblick auf den Gasthof-Prunner.
Ein Ausblick auf den Gasthof-Prunner.(Bild: Elisa Aschbacher)
In das Erdgeschoss wird ein Arzt einziehen. Hier entsteht gerade eine Arztpraxis.
In das Erdgeschoss wird ein Arzt einziehen. Hier entsteht gerade eine Arztpraxis.(Bild: Elisa Aschbacher)
Mitten im Bau: Die Wohnungen sollen Ende 2026 fertig sein.
Mitten im Bau: Die Wohnungen sollen Ende 2026 fertig sein.(Bild: Elisa Aschbacher)

Historische Gebäude unter Denkmalschutz
Spannend: „Weil die Häuser, die jahrelang leergestanden sind und an denen die letzten Baumaßnahmen 1980 durchgeführt wurden, denkmalgeschützt sind, müssen wir uns streng an Vorschriften halten. So achten wir darauf, dass die historische Bauart ersichtlich bleibt – wie in einer Wohnung eine alte Decke, oder historische Wände“.

Ende 2026 sollen die Wohnräume, die ab 150.000 Euro zu erwerben sind, einzugsbereit sein. „Es gibt auch schon Interessierte“, freut sich Egger, der im Salzburger Mittersill wohnt, dort seine Firma betreibt. 

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„Oh mein Gott!“
Vulkan Taal bricht aus: Filipinos fliehen in Panik
Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
135.996 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
122.320 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
121.641 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Mehr Kärnten
Mega-Projekt in Gmünd
Arztpraxis und Wohnungen in historischen Gemäuern
Krone Plus Logo
Heimischer Landwirt
Spezielle Hühner extra für Haubenkoch gezüchtet
Krone Plus Logo
Premierentor beim KAC
Dieses Dorf hat jetzt wieder einen Eishockey-Profi
Krone Plus Logo
„Drogen, Diebstähle“
Barkeeper packt über Saison am Wörthersee aus
Öffis in Kärnten
Entspannter und flott vom See an den Computer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf