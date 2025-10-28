Arztpraxis und Wohnungen in historischen Gemäuern

Historische Gebäude unter Denkmalschutz

Spannend: „Weil die Häuser, die jahrelang leergestanden sind und an denen die letzten Baumaßnahmen 1980 durchgeführt wurden, denkmalgeschützt sind, müssen wir uns streng an Vorschriften halten. So achten wir darauf, dass die historische Bauart ersichtlich bleibt – wie in einer Wohnung eine alte Decke, oder historische Wände“.