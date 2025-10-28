Mega-Stau auf Inntalautobahn nach Lkw-Unfall

Jede Menge Geduld und viele Nerven brauchten Pendler Dienstagfrüh auf der Inntalautobahn in Tirol: Ein Lkw-Unfall bei der Anschlussstelle Innsbruck-Ost sorgte für ein Chaos und einen kilometerlangen Rückstau. Im Verkehrsservice war die Rede von rund eineinhalb Stunden Zeitverlust. In Kufstein wurde deshalb die Lkw-Blockabfertigung aktiviert.
Ereignet hat sich der Lkw-Unfall gegen 6.15 Uhr bei Innsbruck-Ost, wie die Landesverkehrsabteilung Tirol auf „Krone“-Anfrage bestätigte. Wie es dazu kam und die näheren Hintergründe sind derzeit noch nicht bekannt.
Unfall ereignete sich in Baustellenbereich
Jedenfalls passierte der Unfall im ohnehin schon staureichen Baustellenbereich. In Fahrtrichtung Westen musste laut ÖAMTC ein Fahrstreifen gesperrt werden. Im immer mehr aufkommenden Frühverkehr bildete sich ein langer Rückstau von 13 bis 20 Kilometern.
Nach dem Unfall wurde die Lkw-Blockabfertigung bei der Grenze Kufstein/Kiefersfelden hochgefahren.
Ein Beamter der Landesverkehrsabteilung
Lkw-Rückstau bis nach Vomp zurück
Vor allem der Lkw-Stau reichte bis nach Vomp zurück. Aufgrund dessen sei sofort die Lkw-Blockabfertigung bei der Grenze Kufstein/Kiefersfelden hochgefahren worden, schilderte ein Beamter der Verkehrspolizei.
Mehr als eine Stunde Zeitverlust
Gegen 7.15 Uhr verzeichnete der ÖAMTC bereits einen Zeitverlust von über einer Stunde. Im Radio-Verkehrsservice war sogar von eineinhalb Stunden die Rede. Auch in Fahrtrichtung Kufstein kam es auf der Inntalautobahn sowie auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) zu Verzögerungen.
