Mega-Stau auf Inntalautobahn nach Lkw-Unfall

Mehr als eine Stunde Zeitverlust

Gegen 7.15 Uhr verzeichnete der ÖAMTC bereits einen Zeitverlust von über einer Stunde. Im Radio-Verkehrsservice war sogar von eineinhalb Stunden die Rede. Auch in Fahrtrichtung Kufstein kam es auf der Inntalautobahn sowie auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) zu Verzögerungen.