Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jubel bei den Dodgers

6:39 Stunden! Verrücktes Marathon-Match im Finale

Sport-Mix
28.10.2025 11:56
Großer Jubel und Erleichterung bei den Los Angeles Dodgers
Großer Jubel und Erleichterung bei den Los Angeles Dodgers(Bild: AFP/HARRY HOW)

Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers und der Toronto Blue Jays haben ein Marathon-Match hinter sich. Erst nach 6:39 Stunden sicherte Freddie Freeman den Dodgers mit einem Homerun im dritten Spiel der World Series den 6:5-Sieg. 

0 Kommentare

Länger dauerte bisher nur eine World-Series-Partie, 2018 benötigten die Dodgers beim 3:2 gegen die Boston Red Sox 7:20. In der Finalserie der Major League Baseball führt der Titelverteidiger aus Los Angeles nun 2:1 gegen das Team aus Kanada.

„Eines der besten Spiele“
„Dieses Mal hat es etwas länger gedauert“, stellte Matchwinner Freeman nach der Partie fest. Dodgers-Manager Dave Roberts befand: „Das könnte als eines der besten Spiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen.“

Die Dodgers wollen in der Serie ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der MLB mehr gelungen. Für die Blue Jays ist es die erste Chance auf die Meisterschaft seit 1993.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis: Tiefster Stand seit drei Wochen
134.545 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
124.398 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
121.579 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Sport-Mix
12-Jährige missbraucht
Vorbestraft! Kein Visum für Beach-Volleyballer
Jubel bei den Dodgers
6:39 Stunden! Verrücktes Marathon-Match im Finale
Krone Plus Logo
Historische Chance
„Auf dem Feld haben wir die besseren Karten“
Krone Plus Logo
Reinfried Herbst meint
Sölden war ein toller „Dosenöffner“ für den Winter
Ziele von Rekordmann
Kingley: „17 Meter und eine Olympia-Medaille!“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf