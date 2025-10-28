6:39 Stunden! Verrücktes Marathon-Match im Finale

Die Baseball-Profis der Los Angeles Dodgers und der Toronto Blue Jays haben ein Marathon-Match hinter sich. Erst nach 6:39 Stunden sicherte Freddie Freeman den Dodgers mit einem Homerun im dritten Spiel der World Series den 6:5-Sieg.
Länger dauerte bisher nur eine World-Series-Partie, 2018 benötigten die Dodgers beim 3:2 gegen die Boston Red Sox 7:20. In der Finalserie der Major League Baseball führt der Titelverteidiger aus Los Angeles nun 2:1 gegen das Team aus Kanada.
„Eines der besten Spiele“
„Dieses Mal hat es etwas länger gedauert“, stellte Matchwinner Freeman nach der Partie fest. Dodgers-Manager Dave Roberts befand: „Das könnte als eines der besten Spiele aller Zeiten in die Geschichte eingehen.“
Die Dodgers wollen in der Serie ihren Titel aus der vergangenen Saison erfolgreich verteidigen. Das ist seit 2000 keiner Mannschaft aus der MLB mehr gelungen. Für die Blue Jays ist es die erste Chance auf die Meisterschaft seit 1993.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.