„Wir fühlen uns von der Politik verraten!“

Keine Annäherung beim Salzburger Krisengipfel am Montag: Die Landesregierung bleibt hart und kürzt ausgerechnet bei der Pflege. Bonus und Gehaltspaket sind abgesagt. Der Unmut ist von den Spitälern bis in die Seniorenheime groß. Weitere Protestaktionen sollen folgen.
Pflegegipfel im Chiemseehof, dem Sitz der Salzburger Landesregierung: die Landespolitik auf der einen, Pflege- und Ärztevertreter, die Tag für Tag für Kranke und Hilfsbedürftige alles geben, auf der anderen Seite.
