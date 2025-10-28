Die unbequeme Wahrheit über Halloween-Kostüme

Unterschied zwischen Schutz und Spektakel

Während ein Hundemantel im Winter ein sinnvolles Kleidungsstück ist, das vor Kälte schützt, bewegen wir uns bei einem Einhorn-Kostüm, einem Hai-Outfit oder einem Yoda-Haarreifen in einer anderen Dimension. Diese Accessoires sind kein Dienst am Tier. Sie sind ein Dienst an unserem Unterhaltungswert, an den Likes in den sozialen Medien. Die Motivation ist rein menschlich: Wir verkleiden unsere Tiere nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern weil wir uns daran erfreuen, sie so zu sehen.