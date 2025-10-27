Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf

400 Dollar Minus in wenigen Tagen

Erst vor einer Woche, am 20. Oktober, hatte das Edelmetall noch ein historisches Rekordhoch bei 4381 Dollar (3763 Euro) erreicht. Seither geht es bergab – und der Absturz nimmt an Fahrt auf. Binnen nur weniger Tage hat Gold damit knapp 400 Dollar an Wert eingebüßt.