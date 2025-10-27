Vorteilswelt
Rekordhoch war gestern

Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf

Wirtschaft
27.10.2025 17:10
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.(Bild: ZIHE - stock.adobe.com)

Der Goldpreis ist am Montag erneut dramatisch eingebrochen und durchbrach erstmals wieder die 4000-Dollar-Marke (ca. 3436 Euro). Was zunächst als moderate Korrektur begann, verwandelte sich am Nachmittag in einen regelrechten Sturzflug.

0 Kommentare

Eine Feinunze Gold verlor binnen weniger Stunden massive 124 Dollar (106,50 Euro) und wurde zuletzt bei 3988 Dollar (3426 Euro) gehandelt. Der Preisverfall beschleunigt sich damit deutlich – und setzt eine Entwicklung fort, die bereits in der vergangenen Woche begonnen hatte.

400 Dollar Minus in wenigen Tagen
Erst vor einer Woche, am 20. Oktober, hatte das Edelmetall noch ein historisches Rekordhoch bei 4381 Dollar (3763 Euro) erreicht. Seither geht es bergab – und der Absturz nimmt an Fahrt auf. Binnen nur weniger Tage hat Gold damit knapp 400 Dollar an Wert eingebüßt.

Politische Entspannung dämpft Nachfrage
Als Hauptgrund für den beschleunigten Preisverfall gilt eine überraschende Annäherung im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Vor einem geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben beide Länder im Zoll- und Handelsstreit eine vorläufige Einigung erzielt. Diese Entspannung dämpft die Nachfrage nach sicheren Anlagehäfen wie Gold erheblich.

Wert seit Jahresbeginn immer noch dramatisch gestiegen
Der jüngste Einbruch beendet vorerst einen monatelangen Höhenflug des Edelmetalls. Trotz der aktuellen Verluste liegt der Goldpreis seit Jahresbeginn noch immer um mehr als 50 Prozent im Plus.

Getrieben wurde der Anstieg durch geopolitische Risiken, Sorgen über die aggressive US-Zollpolitik, Spekulationen auf sinkende Zinsen sowie massive Goldkäufe durch Zentralbanken. Auch Silber verzeichnete in diesem Zeitraum einen enormen Wertzuwachs von etwa 56 Prozent.

China
Goldpreis
Loading
Kommentare

