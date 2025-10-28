Barkeeper packt über Saison am Wörthersee aus

Der Sommer ist zwar schon vorbei, doch vielen Saisonarbeitern stecken die schweißtreibenden Monate noch in den Knochen! Wie sieht jemand, der von Mai bis Anfang Oktober in einer Sechs-Tage-Woche schuftet, die Stimmungslage in der Wörthersee-Gastro? Die „Krone“ sprach mit einem Szene-Barkeeper.