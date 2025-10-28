Halber Meter Neuschnee: Jetzt lauert „Weißer Tod“

Schon ein Wintersportler kann Lawine auslösen

Erhöhte Vorsicht bei Unternehmungen am Berg sei jedenfalls geboten. Schon einzelne Wintersportler könnten die frischen Triebschneeansammlungen als Lawine auslösen. „Mit dem Setzungsprozess aufgrund von Sonne und Wärme werden solche Gefahrenstellen aber von Tag zu Tag weniger und werden ab Mitte der Woche nur mehr vereinzelt an Schattenhängen in größeren Höhen anzutreffen sein“, so die Experten weiter.