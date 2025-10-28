„Für einen 17-Jährigen gibt es nichts Schöneres“

„Dieses Großereignis hast du nicht jährlich, vielleicht kommst du als Spieler einmal im Leben zu einer WM. Dort sind die besten 48 Nationen, kannst du dich gegen die besten Kicker messen. Für die Jungs gibt’s nichts Schöneres und Größeres“, weiß der 64-jährige Teamchef Hermann Stadler. Der am Dienstag mit Österreich in den Flieger nach Katar zur U17-WM (3. bis 27. November) steigt. Bereits 2013 betreute Stadler die rot-weiß-rote U17 bei der WM in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Damals war in der Vorrunde Schluss. „Die jetzige Mannschaft wirkt stabiler, ist in sich gefestigter und spielt mehr Männerfußball“, meint Stadler.