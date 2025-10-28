Vorteilswelt
Entspannter und flott vom See an den Computer

Kärnten
28.10.2025 05:00
Heute mit Auto, ging’s früher mit dem Bus zur Schule.
Heute mit Auto, ging's früher mit dem Bus zur Schule.

In wenigen Wochen ist es so weit: Die Koralmbahn wird eröffnet und Fahrpläne in ganz Kärnten werden ausgebaut und angepasst. Die „Krone“ besucht jeden Bezirk und fährt mit Bus und Bahn. Mit den Öffis zum Arbeitsplatz – der Selbsttest in Unterkärnten.

Los geht es – wie so oft heutzutage – mit einer App. Diese gibt es gratis und sie ist einfach zu bedienen. Immerhin, denn meinen Arbeitsweg von St. Kanzian bis zur „Krone“ in Klagenfurt stelle ich mir erst einmal recht kompliziert vor.

Für mich geht es normalerweise mit dem Auto zum Krone Platz 1 und das schaffe ich in knapp 35 Minuten. Toppen werde ich das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wohl kaum, aber Nerven könnte ich mir einige sparen.

Gute Anbindung zum „Verkehrs-Hub“
Startpunkt ist das Postbus-Shuttle, das mich in unter zehn Minuten zum Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See bringt. Der neue „Verkehrs-Hub“ Unterkärntens ist gut angebunden. 15 Minuten dauert die Fahrt bis zum Klagenfurter Bahnhof.

Nun heißt’s für das Landkind; suchen. Denn den Bus zum Heiligengeistplatz muss ich erst einmal finden. Vier Haltestellen weiter steige ich um, bis ich nach einer Viertelstunde die Schleppekurve erreiche. Dann sind es nur wenige Schritte, die mich von meinem Arbeitsplatz trennen.

Auskünfte:

Infos zu Fahrplänen & Co. gibt’s am 30.10. am Bahnhof Kühnsdorf (15 bis 20 Uhr) und am 31.10. am Unteren Hauptplatz in Völkermarkt(8 bis 14 Uhr)!

Das Fazit einer Pendlerin: Entspannt sind die Öffi-Fahrten auf jeden Fall. Lange gebraucht hab’ ich auch nicht. Nur eine Monatskarte müsste ich mir zulegen. Kostenpunkt für alle Fahrten ohne Ermäßigungen ist übrigens 6,50 Euro für das Shuttle sowie 9,10 Euro für die Zugfahrt. Die Busfahrt in Klagenfurt schlägt sich mit 2,60 Euro zu Buche.

