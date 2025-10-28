Entspannter und flott vom See an den Computer

Das Fazit einer Pendlerin: Entspannt sind die Öffi-Fahrten auf jeden Fall. Lange gebraucht hab’ ich auch nicht. Nur eine Monatskarte müsste ich mir zulegen. Kostenpunkt für alle Fahrten ohne Ermäßigungen ist übrigens 6,50 Euro für das Shuttle sowie 9,10 Euro für die Zugfahrt. Die Busfahrt in Klagenfurt schlägt sich mit 2,60 Euro zu Buche.