Erste Bundessiegerin in Metalltechnik aus Tirol

Über Gold durften sich Magdalena Kern vom Lehrbetrieb Klausner Metalltechnik in Finkenberg und Vinzent Hofinger von der Design & Schmiede GmbH in Waidring freuen. Silber holten sich indes Daniel Schweigl von der Fahrzeugschmiede Heis in Pfaffenhofen und Johannes Weber vom Lehrbetrieb Günther Falkner/Alte Dorfschmiede in Umhausen.