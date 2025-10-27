Erste Bundessiegerin in Metalltechnik aus Tirol

Aus ganz Österreich traten kürzlich in Linz 67 junge Fachkräfte in sechs Berufsgruppen beim Bundeslehrlingswettbewerb der Metalltechniker gegeneinander an. Besonders stach Tirol bei dem Wettkampf hervor. Zwei Gold- und zwei Silbermedaillen wanderten ins „Heilige Land“.
Über Gold durften sich Magdalena Kern vom Lehrbetrieb Klausner Metalltechnik in Finkenberg und Vinzent Hofinger von der Design & Schmiede GmbH in Waidring freuen. Silber holten sich indes Daniel Schweigl von der Fahrzeugschmiede Heis in Pfaffenhofen und Johannes Weber vom Lehrbetrieb Günther Falkner/Alte Dorfschmiede in Umhausen.
Für die herausragenden Leistungen wurde das Gold-Duo in der Tiroler Wirtschaftskammer geehrt.
Es freut mich besonders, dass es mit Magdalena Kern erstmals eine Bundessiegerin in der Metalltechnik gibt.
Tirols WK-Präsidentin Barbara Thaler
Bild: Birbaumer Christof
„Das Herzstück der heimischen Wirtschaft“
„Die Leistungen unserer Teilnehmer stehen stellvertretend für die hohe Ausbildungsqualität in unseren Betrieben. Sie sind das Ergebnis gezielter Förderung, intensiver Begleitung durch die Ausbilder und dem Engagement der gesamten Branche“, sagt Landesinnungsmeister Christian Dollinger.
Für Tirols WK-Präsidentin Barbara Thaler „sind unsere Nachwuchs-Fachkräfte das Herzstück der heimischen Wirtschaft. Es freut mich besonders, dass es mit Magdalena Kern erstmals eine Bundessiegerin in der Metalltechnik gibt“.
