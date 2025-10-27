Europa zeigt eine atemberaubende Dynamik – allerdings in die falsche Richtung. In rasanter Geschwindigkeit verabschiedet sich der einst so dominierende Kontinent sowohl politisch als auch wirtschaftlich von der Weltbühne.
Die EU ist zwar nur für rund sechs Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich, fühlt sich aber so sehr für den Klimawandel zuständig, dass sie uns den teuersten Klimaschutz der Welt verordnet hat. Brüssel will Vorbild sein. Und ist es auch, allerdings im negativen Sinne: Die Welt sieht, wie Europas Wohlstand abschmilzt, und pfeift sich nichts um den Klimaschutz. Als größte globale Verschmutzer machen China mit über 30 Prozent, die USA mit etwa 15 Prozent und Indien mit acht Prozent CO₂-Anteil unbeirrt weiter.
Doch Brüssel legt noch nach: Ab 2027 sollen wir auch fürs Heizen und für den Straßenverkehr mit CO₂-Abgaben belegt werden. Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas werden empfindlich teurer: direkt für private Haushalte. Indirekt aufgrund steigender Preise in den Bereichen Transport, Landwirtschaft und Industrie. Da viele Mieten an die Verbraucherpreise gekoppelt sind, wird Wohnen noch kostspieliger und die Inflation zusätzlich befeuert.
De facto betreibt Europa Selbstmord auf Raten und nennt es dann „Green Deal“. Doch dem Klima hilft das rein gar nichts. Das bei uns mühsam eingesparte CO₂ wird einfach nur anderswo in die Luft geblasen. Dort, wo die Industrie billiger produziert.
