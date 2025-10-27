Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gastkommentar

Selbstmord auf Raten

Kolumnen
27.10.2025 11:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Europa zeigt eine atemberaubende Dynamik – allerdings in die falsche Richtung. In rasanter Geschwindigkeit verabschiedet sich der einst so dominierende Kontinent sowohl politisch als auch wirtschaftlich von der Weltbühne.

Die EU ist zwar nur für rund sechs Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich, fühlt sich aber so sehr für den Klimawandel zuständig, dass sie uns den teuersten Klimaschutz der Welt verordnet hat. Brüssel will Vorbild sein. Und ist es auch, allerdings im negativen Sinne: Die Welt sieht, wie Europas Wohlstand abschmilzt, und pfeift sich nichts um den Klimaschutz. Als größte globale Verschmutzer machen China mit über 30 Prozent, die USA mit etwa 15 Prozent und Indien mit acht Prozent CO₂-Anteil unbeirrt weiter.

Doch Brüssel legt noch nach: Ab 2027 sollen wir auch fürs Heizen und für den Straßenverkehr mit CO₂-Abgaben belegt werden. Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas werden empfindlich teurer: direkt für private Haushalte. Indirekt aufgrund steigender Preise in den Bereichen Transport, Landwirtschaft und Industrie. Da viele Mieten an die Verbraucherpreise gekoppelt sind, wird Wohnen noch kostspieliger und die Inflation zusätzlich befeuert.

De facto betreibt Europa Selbstmord auf Raten und nennt es dann „Green Deal“. Doch dem Klima hilft das rein gar nichts. Das bei uns mühsam eingesparte CO₂ wird einfach nur anderswo in die Luft geblasen. Dort, wo die Industrie billiger produziert.

Porträt von Christian Baha
Christian Baha
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Wie Nathalie Benko um die Millionen-Ringe kämpft
171.753 mal gelesen
Im Ringe-Kampf mit den Ermittlern: Nathalie Benko
Steiermark
Alko-Unfall: Insassen verbrannten hilflos in Pkw
127.307 mal gelesen
Der ausgebrannte Wagen. Für die Insassen gab es keine Chance auf Rettung.
Wien
Anrainer hörten Knall, Straße komplett verraucht
109.431 mal gelesen
Wiener Anrainer hörten mehrmals einen Knall, offenbar war ein altes Auto explodiert. Die ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Gastkommentar
Selbstmord auf Raten
„Krone“-Kommentar
Herzlose und kurzsichtige Gesundheitspolitik
„Krone“-Kommentar
Haben wir heute etwas zu feiern? A gmahde Wiesn!
„Krone“-Kommentar
Schwieriges Tauziehen um Handels-Gehälter droht
„Krone“-Kommentar
Neutralität und Realität
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf