Selbstmord auf Raten

Die EU ist zwar nur für rund sechs Prozent der weltweiten Treibhausgase verantwortlich, fühlt sich aber so sehr für den Klimawandel zuständig, dass sie uns den teuersten Klimaschutz der Welt verordnet hat. Brüssel will Vorbild sein. Und ist es auch, allerdings im negativen Sinne: Die Welt sieht, wie Europas Wohlstand abschmilzt, und pfeift sich nichts um den Klimaschutz. Als größte globale Verschmutzer machen China mit über 30 Prozent, die USA mit etwa 15 Prozent und Indien mit acht Prozent CO₂-Anteil unbeirrt weiter.