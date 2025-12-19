Keine Einladung: Ski-Routinier Innerhofer schäumt

Mit einer starken Leistung hat Christof Innerhofer am Donnerstag in der Gröden-Abfahrt aufgezeigt. Dass der Südtiroler jedoch nicht zur Vor-Olympia-Pressekonferenz eingeladen worden war, sorgte für Unmut beim Routinier.
Oldies are Goldies. Auf Deutsch vielleicht: Die Alten sind goldig. Hat Lindsey Vonn gerade in St. Moritz gezeigt. Mit ihrem Abfahrtssieg mit 41 Jahren.
Elfter mit Startnummer 37
Und da legte am Donnerstag Christof Innerhofer nach. Elfter der Sprint-Abfahrt mit Startnummer 37, just einen Tag nach seinem 41. Geburtstag.
Den der Südtiroler im italienischen Teamhotel feierte – mit einem ziemlichen Grant. Weil „Inner“ zur großen Vor-Olympia-Pressekonferenz der „Squadra Azzurra“ nicht eingeladen worden war. „Als einziger Olympia-Medaillengewinner in der Mannschaft“, wie Innerhofer schäumte.
