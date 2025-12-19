Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Als einziger Sieger“

Keine Einladung: Ski-Routinier Innerhofer schäumt

Ski Alpin
19.12.2025 07:11
Christof Innerhofer
Christof Innerhofer(Bild: Christof Birbaumer)

Mit einer starken Leistung hat Christof Innerhofer am Donnerstag in der Gröden-Abfahrt aufgezeigt. Dass der Südtiroler jedoch nicht zur Vor-Olympia-Pressekonferenz eingeladen worden war, sorgte für Unmut beim Routinier.

0 Kommentare

Oldies are Goldies. Auf Deutsch vielleicht: Die Alten sind goldig. Hat Lindsey Vonn gerade in St. Moritz gezeigt. Mit ihrem Abfahrtssieg mit 41 Jahren.

Christof Innerhofer
Christof Innerhofer(Bild: Christof Birbaumer)

Elfter mit Startnummer 37
Und da legte am Donnerstag Christof Innerhofer nach. Elfter der Sprint-Abfahrt mit Startnummer 37, just einen Tag nach seinem 41. Geburtstag.

Lesen Sie auch:
Enttäuschung bei Vinc Kriechmayr
Rüge für Teamkollegen
Bei ÖSV-Schlappe maulte Kriechmayr: „Jubel nicht!“
19.12.2025
Zähne verloren
Wilder Abflug in Gröden: So geht’s dem Sturzopfer
19.12.2025
Schweizer bärenstark
Gröden-Geduldsspiel: ÖSV-Watschn in der Abfahrt
18.12.2025

Den der Südtiroler im italienischen Teamhotel feierte – mit einem ziemlichen Grant. Weil „Inner“ zur großen Vor-Olympia-Pressekonferenz der „Squadra Azzurra“ nicht eingeladen worden war. „Als einziger Olympia-Medaillengewinner in der Mannschaft“, wie Innerhofer schäumte.

Porträt von Georg Fraisl
Georg Fraisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.123 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
120.080 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.606 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Ski Alpin
„Als einziger Sieger“
Keine Einladung: Ski-Routinier Innerhofer schäumt
Zähne verloren
Wilder Abflug in Gröden: So geht’s dem Sturzopfer
Greber in der Pole
Auf der „Speck-Tour“ geht es ums Weltcup-Ticket
Rüge für Teamkollegen
Bei ÖSV-Schlappe maulte Kriechmayr: „Jubel nicht!“
Ski-Weltcup im Ticker
Super-G der Herren in Gröden ab 11.45 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf