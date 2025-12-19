Erste neue Radpanzer fürs Bundesheer stehen bereit

Das Bundesheer hat die ersten bestellten Mannschaftstransportpanzer des Typs „Pandur Evolution“ erhalten: Die Fahrzeuge des Rad- und Kettenfahrzeugherstellers General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS) wurden am Donnerstag von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vorgestellt.
Die Neubestellung im Wert von 1,8 Milliarden Euro gab das Verteidigungsministerium bereits Anfang 2024 in Auftrag. Jetzt sind die ersten neun von 225 bestellten Fahrzeugen fertig, bis 2032 soll die Auslieferung aller Radpanzer abgeschlossen sein. Die Fertigung folgt in zwölf Varianten, davon werden etwa einige Panzer mit Mastsystemen zur Aufklärung ausgestattet. 36 Panzer sollen mit dem Flugabwehrsystem „Skyranger“ Drohnen abwehren können. Wie auch das Vorgängermodell „Pandur“ sollen die „Pandur Evolution“-Panzer österreichweit in Infanterieverbänden und bei Auslandsmissionen des Bundesheers im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina zum Einsatz kommen.
Auch modernisierte Schützenpanzer fertig
Neben den „Pandur“-Panzern wird GDELS 2026 auch die ersten modernisierten „Ulan“-Panzer ans Bundesheer liefern. Von den 112 Schützenpanzern, die seit 2003 beim Bundesheer im Einsatz sind, werden momentan 18 Panzer gleichzeitig über eine Dauer von sechs Monaten in Wien-Simmering modernisiert. Die Modernisierung des Gesamtbestands soll bis 2030 abgeschlossen sein und kostet nach Angaben des Verteidigungsministeriums 370 Mio. Euro.
Die Neubestellung bzw. Modernisierung des Panzerbestands ist Teil des militärischen „Aufbauplans 2032+“. Tanner und Hattmannsdorfer (beide ÖVP) betonten im Rahmen der Besichtigung auch, dass die Beschaffungen des Bundesheers wesentliche Beiträge für die Wertschöpfung leisteten und eine aktive Industriepolitik im Sicherheits- und Verteidigungsbereich für den Wirtschaftsstandort Österreich von Bedeutung seien, da die Neubestellung und Modernisierung der Panzerflotte unter Beteiligung von über 200 österreichischen Unternehmen erfolgten. GDELS plant 2026 seinen Personalstand von 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 300 zu erhöhen, um den Aufträgen nachkommen zu können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.