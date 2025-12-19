Erste neue Radpanzer fürs Bundesheer stehen bereit

Die Neubestellung im Wert von 1,8 Milliarden Euro gab das Verteidigungsministerium bereits Anfang 2024 in Auftrag. Jetzt sind die ersten neun von 225 bestellten Fahrzeugen fertig, bis 2032 soll die Auslieferung aller Radpanzer abgeschlossen sein. Die Fertigung folgt in zwölf Varianten, davon werden etwa einige Panzer mit Mastsystemen zur Aufklärung ausgestattet. 36 Panzer sollen mit dem Flugabwehrsystem „Skyranger“ Drohnen abwehren können. Wie auch das Vorgängermodell „Pandur“ sollen die „Pandur Evolution“-Panzer österreichweit in Infanterieverbänden und bei Auslandsmissionen des Bundesheers im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina zum Einsatz kommen.