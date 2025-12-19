Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

12 Varianten bestellt

Erste neue Radpanzer fürs Bundesheer stehen bereit

Österreich
19.12.2025 07:31
Die Panzer des Typs „Pandur Evolution“ wird es in zwölf Varianten geben.
Die Panzer des Typs „Pandur Evolution“ wird es in zwölf Varianten geben.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Das Bundesheer hat die ersten bestellten Mannschaftstransportpanzer des Typs „Pandur Evolution“ erhalten: Die Fahrzeuge des Rad- und Kettenfahrzeugherstellers General Dynamics European Land Systems-Steyr (GDELS) wurden am Donnerstag von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer vorgestellt.

0 Kommentare

Die Neubestellung im Wert von 1,8 Milliarden Euro gab das Verteidigungsministerium bereits Anfang 2024 in Auftrag. Jetzt sind die ersten neun von 225 bestellten Fahrzeugen fertig, bis 2032 soll die Auslieferung aller Radpanzer abgeschlossen sein. Die Fertigung folgt in zwölf Varianten, davon werden etwa einige Panzer mit Mastsystemen zur Aufklärung ausgestattet. 36 Panzer sollen mit dem Flugabwehrsystem „Skyranger“ Drohnen abwehren können. Wie auch das Vorgängermodell „Pandur“ sollen die „Pandur Evolution“-Panzer österreichweit in Infanterieverbänden und bei Auslandsmissionen des Bundesheers im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina zum Einsatz kommen.

Die Infografik stellt zwei Panzer des Bundesheers im Vergleich dar. Der Radpanzer Pandur 6x6 Evolution ist 6,5 Meter lang, wiegt 19,5 Tonnen und erreicht 105 km/h. Er bietet Platz für 3 Besatzungsmitglieder und 8 weitere Personen. Der Schützenpanzer Ulan ist 7,3 Meter lang, wiegt 31 Tonnen und erreicht 70 km/h. Auch er bietet Platz für 3 Besatzungsmitglieder und 8 weitere Personen. Seine Bewaffnung umfasst eine 30-mm-Maschinenkanone und ein 7,62-mm-Maschinengewehr. Quelle: GDELS.

Auch modernisierte Schützenpanzer fertig
Neben den „Pandur“-Panzern wird GDELS 2026 auch die ersten modernisierten „Ulan“-Panzer ans Bundesheer liefern. Von den 112 Schützenpanzern, die seit 2003 beim Bundesheer im Einsatz sind, werden momentan 18 Panzer gleichzeitig über eine Dauer von sechs Monaten in Wien-Simmering modernisiert. Die Modernisierung des Gesamtbestands soll bis 2030 abgeschlossen sein und kostet nach Angaben des Verteidigungsministeriums 370 Mio. Euro.

Lesen Sie auch:
Martin Reischer, Geschäftsführer von General Dynamics European Land Systems Steyr, Ministerin ...
Für 1,8 Milliarden €
„Müssen aufrüsten“ - Bundesheer kauft neue Panzer
19.02.2024

Die Neubestellung bzw. Modernisierung des Panzerbestands ist Teil des militärischen „Aufbauplans 2032+“. Tanner und Hattmannsdorfer (beide ÖVP) betonten im Rahmen der Besichtigung auch, dass die Beschaffungen des Bundesheers wesentliche Beiträge für die Wertschöpfung leisteten und eine aktive Industriepolitik im Sicherheits- und Verteidigungsbereich für den Wirtschaftsstandort Österreich von Bedeutung seien, da die Neubestellung und Modernisierung der Panzerflotte unter Beteiligung von über 200 österreichischen Unternehmen erfolgten. GDELS plant 2026 seinen Personalstand von 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf 300 zu erhöhen, um den Aufträgen nachkommen zu können.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.123 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
120.080 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.606 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Österreich
12 Varianten bestellt
Erste neue Radpanzer fürs Bundesheer stehen bereit
Spektakulärer Unfall
Auto flog 20 Meter weit über die Böschung in Teich
ÖVP gegen NEOS
Kurioser Kulturkampf um Papstkreuz im Donaupark
Krone Plus Logo
Betrügerische Mails
Fake-Chef forderte Gutscheine für Weihnachten
Streit ums Budget
Kanalbau: Gemeinde kassiert nachträglich saftig ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf