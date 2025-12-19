Tech-Konzerne schließen sich „Gensis Mission“ an

Ziel des Programms ist es, mithilfe Künstlicher Intelligenz die wissenschaftliche Forschung zu beschleunigen und die Energieversorgung sowie die nationale Sicherheit der USA zu stärken. Die Partnerschaften sollen sich auf KI-Modelle für Anwendungen konzentrieren, die von Kernenergie und Quantencomputing bis hin zu Robotik und der Optimierung von Lieferketten reichen.