Tech-Konzerne schließen sich „Gensis Mission“ an

Die US-Regierung hat sich für ihr KI-Forschungsprogramm „Genesis Mission“ die Unterstützung von Tech-Konzernen wie Microsoft, Google und Nvidia gesichert. Das Energieministerium unterzeichnete entsprechende Vereinbarungen mit 24 Unternehmen, wie es am Donnerstag mitteilte. Zu den weiteren Teilnehmern gehören AWS, IBM, Intel, Oracle und OpenAI.
Ziel des Programms ist es, mithilfe Künstlicher Intelligenz die wissenschaftliche Forschung zu beschleunigen und die Energieversorgung sowie die nationale Sicherheit der USA zu stärken. Die Partnerschaften sollen sich auf KI-Modelle für Anwendungen konzentrieren, die von Kernenergie und Quantencomputing bis hin zu Robotik und der Optimierung von Lieferketten reichen.
Die Initiative „Genesis Mission“ war Ende November von Präsident Donald Trump per Dekret ins Leben gerufen worden. Das Programm soll staatliche Forschungsdatensätze nutzen, um KI-Modelle zu trainieren. Dazu soll eine Plattform geschaffen werden, die Supercomputer und Datensätze des Landes verknüpft, um wissenschaftliche Entdeckungen zu beschleunigen.
Trump hat den Sieg im KI-Wettrennen gegen China zu einer Priorität erklärt. Das Programm soll die Wissenschaft vorantreiben und die Abhängigkeit von ausländischer Technologie verringern, hieß es damals aus dem Ministerium.
