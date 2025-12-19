Grazer Amoklauf: Betroffene bekommen 1,5 Mio. Euro

Unterstützung sollen Hilfe bei der Bewältigung sein

Zuvor wurden die Ansuchen einer individuellen Prüfung durch ein unabhängiges Gremium unterzogen, das Empfehlungen für die Höhe der jeweiligen Hilfszahlungen aussprach. Dabei wurden die höchstgerichtliche Judikatur, die jeweiligen körperlichen und seelischen Verletzungen sowie die persönliche Situation der Betroffenen berücksichtigt. Zu den jeweiligen Beträgen machten aber sowohl der „Weiße Ring“ als auch das Sozialministerium vorerst keine Angaben.