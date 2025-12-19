Nach Terroranschlag
Australien will nach Anschlag Waffen zurückkaufen
Nach dem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest in Sydney will Australien die Anzahl der Waffen stark reduzieren. Premierminister Anthony Albanese kündigte ein nationales Rückkaufprogramm für Schusswaffen an. Ein ähnliches Programm hatte das Land zuletzt 1996 nach einem Amoklauf in der Stadt Port Arthur auf der Insel Tasmanien mit 35 Toten eingeführt.
Zwei Attentäter – ein Vater und sein Sohn – hatten am Sonntag am berühmten Bondi Beach in Sydney während des jüdischen Lichterfests Chanukka das Feuer auf die Menge eröffnet und 15 Menschen getötet. Es war der schlimmste Fall von Schusswaffengewalt in dem Land seit dem Amoklauf von 1996. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn mit lebensgefährlichen Schusswunden ins Krankenhaus gebracht.
„Müssen mehr Waffen von unseren Straßen holen“
„Die schrecklichen Ereignisse in Bondi zeigen, dass wir mehr Waffen von unseren Straßen holen müssen“, sagte Albanese bei einer Pressekonferenz. Es gebe vier Millionen Schusswaffen in Australien – mehr als 1996, als die strikten Waffengesetze in Kraft traten.
„Wir wissen, dass einer dieser Terroristen eine Waffenbesitzkarte und sechs Schusswaffen hatte, obwohl er mitten in einem Vorort von Sydney, in Bonnyrigg, lebte. Es gibt keinen Grund, warum jemand in dieser Situation so viele Waffen brauchte“, sagte Albanese. Seine Regierung will jetzt ein Gesetz für das neue Programm zum Rückkauf von voraussichtlich Hunderttausenden Schusswaffen einbringen.
Wann damit begonnen wird und aus welchen Mitteln das Programm bezahlt werden soll, ist noch unklar. Nach dem Amoklauf vor knapp 30 Jahren wurde das millionenschwere Rückkaufprogramm durch eine vorübergehende Erhöhung des Beitrags zur staatlichen Krankenversicherung finanziert.
