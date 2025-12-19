Australien will nach Anschlag Waffen zurückkaufen

Zwei Attentäter – ein Vater und sein Sohn – hatten am Sonntag am berühmten Bondi Beach in Sydney während des jüdischen Lichterfests Chanukka das Feuer auf die Menge eröffnet und 15 Menschen getötet. Es war der schlimmste Fall von Schusswaffengewalt in dem Land seit dem Amoklauf von 1996. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn mit lebensgefährlichen Schusswunden ins Krankenhaus gebracht.