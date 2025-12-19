Auto flog 20 Meter weit über die Böschung in Teich

Mit Seilwinde aus Teich gezogen

„Nach der Rettung der verletzten Personen begannen wir mit der Fahrzeugbergung. Mithilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs Helfenberg sowie des Gemeindetraktors konnte das schwer beschädigte Fahrzeug aus dem Teich gezogen werden“, so die Helfeberger Helfer. Erschwert wurde die Bergung durch das Befestigen des Fahrzeugs unter Wasser sowie durch die steile Böschung des Teiches. Nach fast zwei Stunden war die Bergung des schwerst beschädigten Fahrzeugs sowie die Reinigung der Geräte abgeschlossen.