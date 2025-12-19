Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Spektakulärer Unfall

Auto flog 20 Meter weit über die Böschung in Teich

Oberösterreich
19.12.2025 07:09
Das Auto wurde aus dem Teich gezogen
Das Auto wurde aus dem Teich gezogen(Bild: FF Helfenberg)
(Bild: FF Helfenberg)

Aufmerksame Anwohner hörten den Vorfall und sorgten für Erste Hilfe: Eine 38-Jährige aus Helfenberg war in der Ortschaft Ahorn (OÖ) in einer Rechtskurve mit ihrem Auto links von der Fahrbahn abgekommen und etwa 20 Meter weit über eine vier Meter hohe Böschung gesprungen. Sie landete in einer Wiese, ehe der Wagen nochmals abhob und über den Güterweg flog. Dann stieß sie gegen eine Lärche und stürzte in einen Teich.

0 Kommentare

Am Donnerstag ereignete sich in Helfenberg ein schwerer Verkehrsunfall. „Bereits die Alarmierung ließ nichts Gutes erahnen – Personenrettung, Pkw in Teich“, schreibt die FF Helfenberg. Nach nur wenigen Minuten waren die alarmierten Feuerwehren Ahorn, Altenschlag und Helfenberg vor Ort. Der Einsatzort befand sich direkt vor dem Feuerwehrhaus Ahorn.

„Bei unserer Ankunft waren die Rettungskräfte des Roten Kreuzes Helfenberg sowie die Feuerwehren Ahorn und Altenschlag bereits damit beschäftigt, die verletzten Personen aus dem im Teich stehenden Fahrzeug zu befreien. Auch wir unterstützten bei der Personenrettung und halfen dem Rettungsdienst“, so die FF Helfenberg.

Das Unfallwrack
Das Unfallwrack(Bild: FF Helfenberg)

Über extrem steile Böschung
Besonders herausfordernd war, dass das Fahrzeug mehrmals 20 Meter weit über eine extrem steile Böschung in den Teich katapultiert worden war. Eine 38-jährige aus Helfenberg war mit einem Beifahrer (39) an Bord verunglückt und schwer verletzt. Sie musste über das sehr steile Gelände gerettet werden. 

Mit Seilwinde aus Teich gezogen
„Nach der Rettung der verletzten Personen begannen wir mit der Fahrzeugbergung. Mithilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs Helfenberg sowie des Gemeindetraktors konnte das schwer beschädigte Fahrzeug aus dem Teich gezogen werden“, so die Helfeberger Helfer. Erschwert wurde die Bergung durch das Befestigen des Fahrzeugs unter Wasser sowie durch die steile Böschung des Teiches. Nach fast zwei Stunden war die Bergung des schwerst beschädigten Fahrzeugs sowie die Reinigung der Geräte abgeschlossen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
135.123 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
120.080 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
94.606 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Oberösterreich
Beschwerde abgewiesen
Militärhündin muss zeigen, ob sie „tauglich“ ist
Spektakulärer Unfall
Auto flog 20 Meter weit über die Böschung in Teich
Krone Plus Logo
Opfer blickt zurück
Brücke stürzt auf Lkw: Diese Burschen überlebten
Ursache unklar
Holzlagerhalle einer Firma brannte vollständig ab
Krone Plus Logo
Landestheater Linz
Das Publikum liebt Shrek und „Kostümschlachten“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf