Auto flog 20 Meter weit über die Böschung in Teich

Aufmerksame Anwohner hörten den Vorfall und sorgten für Erste Hilfe: Eine 38-Jährige aus Helfenberg war in der Ortschaft Ahorn (OÖ) in einer Rechtskurve mit ihrem Auto links von der Fahrbahn abgekommen und etwa 20 Meter weit über eine vier Meter hohe Böschung gesprungen. Sie landete in einer Wiese, ehe der Wagen nochmals abhob und über den Güterweg flog. Dann stieß sie gegen eine Lärche und stürzte in einen Teich.
Am Donnerstag ereignete sich in Helfenberg ein schwerer Verkehrsunfall. „Bereits die Alarmierung ließ nichts Gutes erahnen – Personenrettung, Pkw in Teich“, schreibt die FF Helfenberg. Nach nur wenigen Minuten waren die alarmierten Feuerwehren Ahorn, Altenschlag und Helfenberg vor Ort. Der Einsatzort befand sich direkt vor dem Feuerwehrhaus Ahorn.
„Bei unserer Ankunft waren die Rettungskräfte des Roten Kreuzes Helfenberg sowie die Feuerwehren Ahorn und Altenschlag bereits damit beschäftigt, die verletzten Personen aus dem im Teich stehenden Fahrzeug zu befreien. Auch wir unterstützten bei der Personenrettung und halfen dem Rettungsdienst“, so die FF Helfenberg.
Über extrem steile Böschung
Besonders herausfordernd war, dass das Fahrzeug mehrmals 20 Meter weit über eine extrem steile Böschung in den Teich katapultiert worden war. Eine 38-jährige aus Helfenberg war mit einem Beifahrer (39) an Bord verunglückt und schwer verletzt. Sie musste über das sehr steile Gelände gerettet werden.
Mit Seilwinde aus Teich gezogen
„Nach der Rettung der verletzten Personen begannen wir mit der Fahrzeugbergung. Mithilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeugs Helfenberg sowie des Gemeindetraktors konnte das schwer beschädigte Fahrzeug aus dem Teich gezogen werden“, so die Helfeberger Helfer. Erschwert wurde die Bergung durch das Befestigen des Fahrzeugs unter Wasser sowie durch die steile Böschung des Teiches. Nach fast zwei Stunden war die Bergung des schwerst beschädigten Fahrzeugs sowie die Reinigung der Geräte abgeschlossen.
