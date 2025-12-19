Vorteilswelt
Leiche in Lagerhaus

Schüsse an Elite-Uni: Tatverdächtiger tot gefunden

Ausland
19.12.2025 08:01
Bei den getöteten Studenten handelt es sich um eine 20-Jährige aus Alabama sowie einen Studenten ...
Bei den getöteten Studenten handelt es sich um eine 20-Jährige aus Alabama sowie einen Studenten aus Virginia mit usbekischen Wurzeln. Dieser wollte nach Angaben seiner Familie Neurochirurg werden.(Bild: AFP/BING GUAN)

Fast eine Woche nach den tödlichen Schüssen an der Elite-Universität Brown im US-Bundesstaat Rhode Island hat die Polizei den mutmaßlichen Täter (48) tot aufgefunden.

Die Leiche des Verdächtigen wurde nach Angaben der US-Bundespolizei FBI unweit von Rhode Island in einem Lagerhaus im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire entdeckt.

Täter studierte an Brown Universität
Die Polizei war ihm nach eigenen Angaben mithilfe von Videoaufnahmen eines Mietfahrzeugs auf die Schliche gekommen, verfolgte die Spur zurück und kam so an die Personalien des Mannes. Er hat früher an der Uni Physik studiert und zuletzt in Miami gewohnt.

Die Brown University in der Stadt Providence gehört zur sogenannten Ivy League, einer Gruppe ...
Die Brown University in der Stadt Providence gehört zur sogenannten Ivy League, einer Gruppe renommierter Elite-Universitäten im Nordosten der USA.(Bild: AFP/BING GUAN)

Professor erschossen
Der Verdächtige, ein 48-jähriger Portugiese, soll zudem am Montag einen Professor einer anderen Uni im US-Bundesstaat Massachusetts erschossen haben. Nuno F. Gomes Loureiro, Professor für Nuklearwissenschaft, wurde in seinem Haus ermordet.

An der Brown Universität hatte der Schütze im Barus-&-Holley-Ingenieursgebäude zugeschlagen, wo zu diesem Zeitpunkt Prüfungen stattfanden. Zwei Studenten verloren bei dem Angriff ihr Leben.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
