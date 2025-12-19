Glasner: „Wäre einfach unverantwortlich gewesen!“

„Das war die einzige Möglichkeit“

Über seine starke Rotation sagt der Österreicher: „Das war die einzige Möglichkeit. Wir spielen jetzt in 46 Stunden schon wieder auswärts in Leeds, fliegen morgen schon wieder hoch, spielen Dienstag gegen Arsenal. Es wäre einfach unverantwortlich gewesen, die Spieler fünf Spiele in drei Tagen absolvieren zu lassen. Das war heute unser 27. Pflichtspiel. Wir haben dann noch sieben Spiele bis 10. Jänner. Wir mussten das einfach so machen.“