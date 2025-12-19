Glasner: „Wäre einfach unverantwortlich gewesen!“

„Es wäre einfach unverantwortlich gewesen!“ Wegen eines Mammutprogramms hat Oliver Glasner beim 2:2 gegen Kuopion PS zahlreiche Stammspieler geschont. Nun muss Crystal Palace eine Extrarunde in der Conference League einlegen.
„Das haben wir schon auch ein bisschen in Kauf genommen, dass das passieren kann“, betont Glasner nach der Partie. „Wir haben mit einer sehr jungen Mannschaft gespielt. Vier Spieler hatten ihr Debüt für die erste Mannschaft. Alle hatten dann auch Krämpfe.“
Seine Elf kam am Donnerstag in der letzten Runde der Ligaphase daheim gegen Kuopion PS nicht über ein 2:2 hinaus und liegt damit nach sechs Spieltagen auf Rang zehn. Nur die Top-8 stehen im Achtelfinale, die nächsten 16 müssen zunächst ins Play-off. „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass wir direkt ins Achtelfinale kommen, aber jetzt machen wir halt die extra Schicht Ende Februar“, so Glasner.
„Das war die einzige Möglichkeit“
Über seine starke Rotation sagt der Österreicher: „Das war die einzige Möglichkeit. Wir spielen jetzt in 46 Stunden schon wieder auswärts in Leeds, fliegen morgen schon wieder hoch, spielen Dienstag gegen Arsenal. Es wäre einfach unverantwortlich gewesen, die Spieler fünf Spiele in drei Tagen absolvieren zu lassen. Das war heute unser 27. Pflichtspiel. Wir haben dann noch sieben Spiele bis 10. Jänner. Wir mussten das einfach so machen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.