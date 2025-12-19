„Der Medicus 2“: Die Reise in den Westen

Mehr als zehn Jahre nach dem Kinoerfolg kehrt Rob Cole zurück: Der Medicus 2 kommt am 25. Dezember in die Kinos und führt den legendären Heiler ins düstere London des 11. Jahrhunderts. Intrigen, Machtkämpfe – und eine neue medizinische Grenzerfahrung stellen sein Wissen und seinen Glauben auf die Probe. Die „Krone“ verlost zum baldigen Kinostart Tickets.
Der Medicus Rob Cole strandet mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seiner alten Heimat London, um dort das Licht seines medizinischen Wissens zu verbreiten. Bald wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt und wieder muss er kämpfen: Um das Leben seiner Patienten, für die Anerkennung seiner Arbeit und gegen eine ganz neue Herausforderung – das Leiden der menschlichen Psyche.
Regisseur Philipp Stölzl inszeniert die Fortsetzung als großes Abenteuerkino mit düsterem Shakespeare-Tonfall. Während der erste Film von Licht, Reise und Aufbruch geprägt war, zeigt Teil zwei ein raues, regnerisches England voller Machtspiele, Verrat und existenzieller Konflikte. „Kino lebt von Emotion und Illusion“, sagt Stölzl – und genau das liefert er erneut: opulente Bilder, starke Musik und eine Geschichte, die Nähe sucht statt Distanz. Der zweite Teil sei konfliktreicher, filmischer und emotionaler angelegt als sein Vorgänger.
Tickets gewinnen
Zum Kinostart am 25. Dezember verlost die „Krone“ 2x2 Kinotickets. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum 23.12., 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.