Frontaler zwischen Auto und Wohnmobil wegen Rowdy

Vier Insassen verletzt, einer davon schwer

Der Fahrer des Wohnmobils sowie seine Frau und seine elfjährige Tochter wurden leicht verletzt. Der zehnjährige Sohn blieb unverletzt. Die Familie wurde ins Krankenhaus Reutte gebracht. „Der 43-jährige Pkw-Lenker erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Rippen“, so die Ermittler. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Murnau geflogen.