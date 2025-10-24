Vorteilswelt
Fahndung nach Lenker

Frontaler zwischen Auto und Wohnmobil wegen Rowdy

Tirol
24.10.2025 14:59
Mehrere Verletzte und zwei demolierte Fahrzuge forderte der Unfall.
Mehrere Verletzte und zwei demolierte Fahrzuge forderte der Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)

Wegen eines unbekannten Verkehrsrowdys ist es am Donnerstagabend auf der Fernpassstraße im Tiroler Außerfern zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Wohnmobil gekommen. Der Crash forderte einen Schwerverletzten und drei Leichtverletzte – darunter ein Kind (11). Die Polizei fahndet jetzt nach dem Unfallverursacher!

Ereignet hat sich der Unfall kurz nach 19.30 Uhr im Gemeindegebiet von Bichlbach. Ein 43-jähriger Deutscher, der in Begleitung seiner Ehefrau und der beiden Kinder war, fuhr mit seinem Wohnmobil auf der B179 in Richtung Deutschland. Zeugenangaben zufolge sei die Camper-Familie plötzlich von einem kleinen weißen Pkw trotz Sperrlinie überholt worden! 

Der Lenker musste dem weißen Pkw ausweichen, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem Wohnmobil.

Die Polizei

In diesem Bereich ist die entgegengesetzte Richtungsfahrbahn zweispurig. Just in diesem Moment war ein anderer Deutscher (ebenfalls 43 Jahre) mit seinem Auto in Richtung Fernpass auf der zweiten Fahrspur unterwegs. „Der Pkw-Lenker musste dem weißen Pkw ausweichen, geriet ins Schleudern und kollidierte frontal mit dem Wohnmobil“, berichtete die Polizei.

Vier Insassen verletzt, einer davon schwer
Der Fahrer des Wohnmobils sowie seine Frau und seine elfjährige Tochter wurden leicht verletzt. Der zehnjährige Sohn blieb unverletzt. Die Familie wurde ins Krankenhaus Reutte gebracht. „Der 43-jährige Pkw-Lenker erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und an den Rippen“, so die Ermittler. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Murnau geflogen.

Fahndung nach unbekanntem Lenker
An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden. Die B179 war im Bereich der Unfallstelle bis 21.30 Uhr komplett gesperrt. Der Fahrer des weißen Pkw, der trotz Sperrlinie überholt hatte, machte sich aus dem Staub. Nach ihm wird jetzt gefahndet. Die Ermittler hoffen auf Hinweise.

Der Fahrer des kleinen weißen Pkw bzw. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bichlbach unter der Telefonnummer 059 133-7151 in Verbindung zu setzen.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
