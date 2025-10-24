Todes-Crash: Pkw bohrt sich auf Autobahn unter Lkw

Tragischer Unfall am Donnerstagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw nahezu ungebremst auf einen Lastwagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich das Fahrzeug regelrecht unter den Lkw-Auflieger. Der Lenker wurde unter laufender Reanimation ins Spital gebracht, wo er letztlich starb!