Todes-Crash: Pkw bohrt sich auf Autobahn unter Lkw

Tragischer Unfall am Donnerstagabend auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Unterland: Ein 22-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw nahezu ungebremst auf einen Lastwagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls bohrte sich das Fahrzeug regelrecht unter den Lkw-Auflieger. Der Lenker wurde unter laufender Reanimation ins Spital gebracht, wo er letztlich starb!
Ereignet hat sich der Horror-Unfall am späten Donnerstagabend auf der A12 bei Langkampfen im Bezirk Kufstein in Fahrtrichtung Deutschland. Ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus Belarus wollte gegen 22 Uhr einen anderen Sattelschlepper überholen. Der auf der Überholspur nachkommende 22-jährige italienische Autofahrer dürfte das übersehen haben!
Der Italiener, der in Begleitung eines Landsmannes (21) war, krachte daraufhin mit voller Wucht gegen den Lkw. Der Pkw bohrte sich zunächst unter den Auflieger und krachte daraufhin noch seitlich gegen den überholten Sattelschlepper auf der ersten Fahrspur, der von einem Inder gelenkt wurde.
Der 22-Jährige wurde mit der Rettung, unter laufender Reanimation, ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert, wo er anschließend verstarb.
Komplett demoliert kam der Wagen der Italiener zum Stillstand. Der 22-jährige Lenker musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden. Bereits zuvor sowie während der Bergung war er vom anwesenden Notarzt sowie vom Rettungsdienst erstversorgt worden.
„Unmittelbar nach der Bergung wurde mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der 22-Jährige wurde im Anschluss mit der Rettung, unter laufender Reanimation, ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert, wo er anschließend verstarb“, berichtete die Polizei.
Beifahrer überlebte Horror-Crash
Der 21-jährige Beifahrer hatte sich selbstständig aus dem Pkw befreien können. Der erheblich Verletzte wurde ins Spital nach Schwaz gebracht. Die beiden LKW-Lenker blieben unverletzt.
Aufgrund des Unfalls war die Inntalautobahn in diesem Bereich 30 Minuten lang komplett gesperrt. Anschließend war sie für längere Zeit nur einspurig passierbar.
