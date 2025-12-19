Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Süße Baby-News

US-Komiker Pete Davidson ist Vater geworden

Society International
19.12.2025 09:13
„Unser perfekter Engel ist da“: Pete Davidson und seine Freundin Elsie sind überglücklich über ...
„Unser perfekter Engel ist da“: Pete Davidson und seine Freundin Elsie sind überglücklich über die Geburt ihrer Tochter.(Bild: www.instagram.com/elsie)

Der US-Komiker Pete Davidson ist Vater einer Tochter geworden. „Unser perfekter Engel ist am 12.12.2025 auf die Welt gekommen“, verkündete Davidsons Freundin Elsie Hewitt am Donnerstag auf Instagram. 

0 Kommentare

Dazu stellte sie ein Foto von sich, wie sie das Baby in Tücher eingewickelt im Arm hält, und Pete Davidson, wie er sie und die Kleine umarmt. Den Namen des Mädchens verriet die als Schauspielerin und Model tätige Mutter ebenfalls: Scottie Rose Hewitt Davidson.

„Beste Arbeit bis jetzt“
Der Name ist angelehnt an Davidsons Vater Scott Matthew Davidson, der als Feuerwehrmann am 11. September 2001 nach den Terroranschlägen in New York im Einsatz ums Leben kam. Die gebürtige Britin Hewitt schrieb zur Geburt auf Instagram: „Meine beste Arbeit bis jetzt, ich laufe über vor Liebe und Dankbarkeit und Unglauben.“ Davidson nutzte die Gelegenheit für einen Witz und kommentierte die Geburt mit den Worten „Wu Tang Forever“, ein Gruß an die Fangemeinde der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan.

Davidson ist vor allem durch seine Auftritte in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ bekannt, spielte aber auch in einigen Serien und Filmen mit. 2018 war er mit der Sängerin Ariana Grande verlobt, doch das Paar trennte sich nach wenigen Monaten. TV-Sternchen Kim Kardashian machte ihre mehrmonatige Beziehung mit dem Komiker 2022 bekannt.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.655 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
140.625 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
95.281 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Society International
Unfassbares Coverfoto
Ed Sheeran tätowiert und auftrainiert wie nur was!
Süße Baby-News
US-Komiker Pete Davidson ist Vater geworden
Nach Vorwürfen
Italo-Serie: Kevin Spacey kehrt ins TV zurück
Riley Keoughs Eizelle?
Die Wahrheit hinter dem Gerücht um Travoltas Sohn
Fans geschockt
DiCaprio enthüllt: „Habe ,Titanic‘ nie gesehen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf