Österreicher scheitert mit AfD-Rauswurf – vorerst

Der Wiener Hausbesitzer und Immobilieninvestor Lukas Hufnagl kündigte den Vertrag, nachdem die Fassade des Hauses unter anderem mit dem Parteilogo angestrahlt worden war. Die Fassade ist nicht im Mietvertrag enthalten, dafür hätte es eine Genehmigung gebraucht. Die AfD stellte sich quer und weigerte sich auszuziehen, woraufhin der Hausbesitzer eine Räumungsklage einreichte.