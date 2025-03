BVT-Skandal: Rätsel um Identität von „Alpha 77“

Wer ist „Alpha 77“?

Ein zentrales Thema am Montag war die Identität von „Alpha77“. Chat-Protokollen zufolge hatte Ott diesen User gefragt, wer in der „Soko Tape“ sei. Der Zeuge konnte sich jedoch nicht erinnern, ob er selbst „Alpha77“ war – obwohl die zugehörige Nummer unter seinem Namen auf Otts Handy gespeichert war. „Wir hatten ja mehrere Nicknames“, so der Ex-BVT-Beamte. Über die Zusammensetzung der „Soko Tape“ habe er durch Chats auf sozialen Medien gewusst. Dort sei ebenfalls unter Spitznamen immer wieder darüber gewitzelt worden, wer denn jetzt dort hingehe. „Dort geht keiner hin, der was kann“, sei etwa der Tenor gewesen.