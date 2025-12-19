Führerschein verloren: Drogenlenker fuhr mit Kopie

Es war ein kleiner Defekt am Fahrzeug, der einen Lenker auffliegen ließ, auf den nun ein wahrer Anzeigenhagel zukommt. Der Autobahnpolizei war zunächst in der Dämmerung aufgefallen, dass auf der A4 bei Fischamend (NÖ) die Kennzeichenbeleuchtung eines Autos nicht funktionierte. Doch das sollte schlussendlich das geringste Problem gewesen sein.