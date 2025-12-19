Führerschein verloren: Drogenlenker fuhr mit Kopie

Ein 68-Jähriger hatte seinen Führerschein abgeben müssen – also fuhr er mit einer Fälschung aus Bosnien. Unter Drogeneinfluss. Und trotz Waffenverbot mit einem Messer. Nun hagelt es Anzeigen.
Es war ein kleiner Defekt am Fahrzeug, der einen Lenker auffliegen ließ, auf den nun ein wahrer Anzeigenhagel zukommt. Der Autobahnpolizei war zunächst in der Dämmerung aufgefallen, dass auf der A4 bei Fischamend (NÖ) die Kennzeichenbeleuchtung eines Autos nicht funktionierte. Doch das sollte schlussendlich das geringste Problem gewesen sein.
Eine Totalfälschung
Weil dem sichtlich beeinträchtigten Lenker (68) erst kürzlich der österreichische Führerschein abgenommen worden war, hat er sich mit einem bosnischen Pendant ausgewiesen. Das vorgezeigte Dokument war jedoch nicht echt, es handelte sich um eine Totalfälschung.
Messer abgenommen
Zusätzlich bestätigte eine klinische Untersuchung den Anfangsverdacht der Polizisten: Der 68-Jährige stand unter Suchtmitteleinfluss. Weiters wurde bei dem Mann ein Messer gefunden, obwohl eigentlich ein Waffenverbot gegen ihn besteht. Der Mann wurde angezeigt, Messer und der falsche Führerschein sichergestellt.
