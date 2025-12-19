Milliarden-Deals in aller Stille?

Es kommt noch viel dicker: Erst kürzlich hat die VIG-Gruppe (Holding der Wiener Städtischen) um beachtliche 1,38 Milliarden die Mehrheit an der bekannten Nürnberger Versicherung erworben. Das ist ein bekanntes Versicherungsunternehmen, das man nicht alle Tage bekommt. Die VIG war rechtzeitig zur Stelle und ist auch so erfolgreich, dass sie sich das leisten kann. Ja, sie betreibt in Zentral- und Osteuropa mehr als 50 Versicherungen und rund dreißig Pensionskassen.