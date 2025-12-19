Österreicher schnappt sich 10-Millionen-Jackpot

Mit Ass und 8 zum Sieg

Im Kapuzenpullover und kurzer Hose setzte sich Binder in einem enorm spannenden Heads-up am Ende gegen den französischen „Poker-Opa“ Jean-Noel Thorel durch. Mit Ass und 8 (gegen König und Dame) fixierte er den Triumph und sicherte sich mit dem 10-Millionen-Siegerscheck den größten Gewinn in seiner Karriere. Das Poker-Märchen war pefekt!