Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sensation auf Bahamas

Österreicher schnappt sich 10-Millionen-Jackpot

Sport-Mix
19.12.2025 09:29
Bernhard Binder (li.) setzte sich am Ende gegen Jean-Noel Thorel durch.
Bernhard Binder (li.) setzte sich am Ende gegen Jean-Noel Thorel durch.(Bild: World Series of Poker)

Österreich hat einen neuen Poker-Millionär: Bernhard Binder schreibt mit seinem Sieg bei der World Series of Poker Winter-Edition 2025 Geschichte!

0 Kommentare

Riesengroßer Jubel bei Bernhard Binder! Der 27-jährige Österreicher triumphierte bei der World Series of Poker Winter-Edition 2025 auf den Bahamas und schnappte sich den Jackpot in der Höhe von 10 Millionen Dollar (rund 8,5 Mio. Euro). Insgesamt nahmen 2891 Spieler an dem Turnier teil. 

Mit Ass und 8 zum Sieg
Im Kapuzenpullover und kurzer Hose setzte sich Binder in einem enorm spannenden Heads-up am Ende gegen den französischen „Poker-Opa“ Jean-Noel Thorel durch. Mit Ass und 8 (gegen König und Dame) fixierte er den Triumph und sicherte sich mit dem 10-Millionen-Siegerscheck den größten Gewinn in seiner Karriere. Das Poker-Märchen war pefekt!

Anschließend gab es bei Binder kein Halten mehr. Gemeinsam jubelte er mit seinem Team, das ihn beim Turnier lautstark unterstützt hatte. Mit seinem historischen Triumph gelang dem Österreicher eindrucksvoll der Durchbruch in der Poker-Szene.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ÖsterreichBahamas
Winter
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.655 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
140.625 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
95.281 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Sport-Mix
Sensation auf Bahamas
Österreicher schnappt sich 10-Millionen-Jackpot
„Glückwunsch, aber...“
Nach WM-Sensation gibt es harte Kritik an den Fans
NBA
Toronto gewinnt ohne Jakob Pöltl in Milwaukee
Adventkalender
19. Dezember: Kent & Speedcar Gutscheine gewinnen
Nächste Mega-Sensation
Kenianer lässt bei WM-Debüt Ally Pally ausflippen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf