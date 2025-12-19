Österreicher schnappt sich 10-Millionen-Jackpot

Österreich hat einen neuen Poker-Millionär: Bernhard Binder schreibt mit seinem Sieg bei der World Series of Poker Winter-Edition 2025 Geschichte!
Riesengroßer Jubel bei Bernhard Binder! Der 27-jährige Österreicher triumphierte bei der World Series of Poker Winter-Edition 2025 auf den Bahamas und schnappte sich den Jackpot in der Höhe von 10 Millionen Dollar (rund 8,5 Mio. Euro). Insgesamt nahmen 2891 Spieler an dem Turnier teil.
Mit Ass und 8 zum Sieg
Im Kapuzenpullover und kurzer Hose setzte sich Binder in einem enorm spannenden Heads-up am Ende gegen den französischen „Poker-Opa“ Jean-Noel Thorel durch. Mit Ass und 8 (gegen König und Dame) fixierte er den Triumph und sicherte sich mit dem 10-Millionen-Siegerscheck den größten Gewinn in seiner Karriere. Das Poker-Märchen war pefekt!
Anschließend gab es bei Binder kein Halten mehr. Gemeinsam jubelte er mit seinem Team, das ihn beim Turnier lautstark unterstützt hatte. Mit seinem historischen Triumph gelang dem Österreicher eindrucksvoll der Durchbruch in der Poker-Szene.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.