Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auszeit vor Festtagen

Harry: Polo-Action vor Weihnachtsreise mit Meghan

Royals
19.12.2025 09:57
Prinz Harry mit seinem Kumpel Nacho Figueras beim Schnee-Polo in Aspen
Prinz Harry mit seinem Kumpel Nacho Figueras beim Schnee-Polo in Aspen(Bild: PPS/www.PPS.at)

Prinz Harry zeigt sich kurz vor den Feiertagen sportlich: In Aspen glänzte der Herzog von Sussex bei einem Polospiel im Schnee, während die Pläne für das Weihnachtsfest mit Meghan und den Kindern bereits feststehen. 

0 Kommentare

Kurz bevor die besinnliche Zeit des Jahres beginnt, zog es Prinz Harry noch einmal auf den Poloplatz. In Aspen, Colorado, wurde der 41-Jährige bei einem rasanten Match gesichtet. Augenzeugen berichten, dass der Prinz in Topform war und sichtlich die Zeit mit seinen Teamkollegen genoss.

Früher spielte er in Großbritannien, heute reitet er unter der US-Flagge: Polo-Prinz Harry bei ...
Früher spielte er in Großbritannien, heute reitet er unter der US-Flagge: Polo-Prinz Harry bei einem Polo-Spiel in Aspen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Polo ist seit langem die große Leidenschaft des Herzogs. In Großbritannien nahm er regelmäßig gemeinsam mit seinem Bruder, Prinz William, an Turnieren teil.  

Harry sichtlich vergnügt beim Match im schnee.
Harry sichtlich vergnügt beim Match im schnee.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Weihnachtsreise mit Meghan und den Kindern
Der sportliche Ausflug dient offenbar als letzte Atempause vor einem ereignisreichen Jahresabschluss. Laut Insiderberichten bereiten sich Harry und Herzogin Meghan derzeit auf eine gemeinsame Weihnachtsreise mit den Kindern vor. Gleich nach dem ersten Weihnachtstag soll es losgehen. Wohin, blieb geheim. 

Meghan und Harry planen über Weihnachten eine Reise mit ihren Kindern.
Meghan und Harry planen über Weihnachten eine Reise mit ihren Kindern.(Bild: APA/AFP/ANGELA WEISS)

Im Mittelpunkt stehen die Kinder Archie (6) und Lilibet (4), für die Meghan und Harry ein „stressfreies und magisches“ Fest planen möchten.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry will Weihnachtsfilm-Prinz werden und spart nicht mit Seitenhieben auf Trump. Die ...
Lustig oder peinlich?
Prinz Harry crasht US-Show – und erntet Buhrufe!
04.12.2025
Autsch!
Das hielt Prinz Philip von Harrys Verlobter Meghan
24.11.2025
Süßer Clip mit Kids
Meghan enthüllt geheimes Talent von Prinz Harry
27.10.2025

Die Beziehung zwischen den Sussexes und dem Palast bleibt angespannt, doch Harry scheint sich in seiner Rolle als „Polo-Prinz“ in den USA sichtlich wohlzufühlen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.655 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
140.625 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
95.281 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Royals
Auszeit vor Festtagen
Harry: Polo-Action vor Weihnachtsreise mit Meghan
Royale Weihnachtsgrüße
Privates, süße Hunde & Charles’ Liebes-Jubiläum!
Skandal im Hochadel
Jamie Spencer-Churchill: Vorwurf der Strangulation
Bescherung in Monaco
Jacques & Gabriella als kleine Weihnachtshelfer
So herzlich!
William und Kate zeigen ihre Weihnachtskarte 2025
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf