Harry: Polo-Action vor Weihnachtsreise mit Meghan

Prinz Harry zeigt sich kurz vor den Feiertagen sportlich: In Aspen glänzte der Herzog von Sussex bei einem Polospiel im Schnee, während die Pläne für das Weihnachtsfest mit Meghan und den Kindern bereits feststehen.
Kurz bevor die besinnliche Zeit des Jahres beginnt, zog es Prinz Harry noch einmal auf den Poloplatz. In Aspen, Colorado, wurde der 41-Jährige bei einem rasanten Match gesichtet. Augenzeugen berichten, dass der Prinz in Topform war und sichtlich die Zeit mit seinen Teamkollegen genoss.
Polo ist seit langem die große Leidenschaft des Herzogs. In Großbritannien nahm er regelmäßig gemeinsam mit seinem Bruder, Prinz William, an Turnieren teil.
Weihnachtsreise mit Meghan und den Kindern
Der sportliche Ausflug dient offenbar als letzte Atempause vor einem ereignisreichen Jahresabschluss. Laut Insiderberichten bereiten sich Harry und Herzogin Meghan derzeit auf eine gemeinsame Weihnachtsreise mit den Kindern vor. Gleich nach dem ersten Weihnachtstag soll es losgehen. Wohin, blieb geheim.
Im Mittelpunkt stehen die Kinder Archie (6) und Lilibet (4), für die Meghan und Harry ein „stressfreies und magisches“ Fest planen möchten.
Die Beziehung zwischen den Sussexes und dem Palast bleibt angespannt, doch Harry scheint sich in seiner Rolle als „Polo-Prinz“ in den USA sichtlich wohlzufühlen.
