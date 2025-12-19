Harry: Polo-Action vor Weihnachtsreise mit Meghan

Weihnachtsreise mit Meghan und den Kindern

Der sportliche Ausflug dient offenbar als letzte Atempause vor einem ereignisreichen Jahresabschluss. Laut Insiderberichten bereiten sich Harry und Herzogin Meghan derzeit auf eine gemeinsame Weihnachtsreise mit den Kindern vor. Gleich nach dem ersten Weihnachtstag soll es losgehen. Wohin, blieb geheim.