Gerüchteküche brodelt

Bahnt sich ein Knalleffekt um Pep Guardiola an?

Premier League
19.12.2025 09:03
Manchester City ohne Pep Guardiola? Eigentlich unvorstellbar!
Manchester City ohne Pep Guardiola? Eigentlich unvorstellbar!(Bild: AFP/DARREN STAPLES)

Bahnt sich etwa ein Knalleffekt um Pep Guardiola an? Laut Medienberichten könnte die Ära des Star-Trainers bei Manchester City schon bald zu Ende sein.

Manchester City ohne Pep Guardiola? Eigentlich unvorstellbar! Wie „The Athletic“ jedoch berichtet, verdichten sich die Anzeichen, dass der England-Gigant und der 54-jährige Spanier nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Star-Trainer wiederholt von Erschöpfung und Stress gesprochen. Schon 2024 hatte Pep angedeutet, nicht mehr ewig auf der Trainerbank der „Skyblues“ sitzen zu wollen.

Kommt Chelsea-Coach
Beim Premier-League-Topklub ist man offenbar bereits auf der Suche nach möglichen Nachfolgekandidaten. In der Pole-Position befindet sich Enzo Maresca. Der aktuelle Chelsea-Coach hatte einst als Jugend- und Co-Trainer bei den „Citizens“ gearbeitet. Auch Bayerns Vincent Kompany wird immer wieder genannt.

Enzo Maresca
Enzo Maresca(Bild: AFP/ADRIAN DENNIS)

Seit 2016 hat Guardiola, dessen Vertrag noch bis 2027 gültig ist, in Manchester das Sagen. Sechsmal gewann der Verein unter dem Katalanen die Premier League, hinzu kommen zwei FA-Cup- und ein Champions-League-Titel. Doch nun neigt sich die Erfolgsära womöglich dem Ende zu …

