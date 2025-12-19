Bahnt sich ein Knalleffekt um Pep Guardiola an?

Manchester City ohne Pep Guardiola? Eigentlich unvorstellbar! Wie „The Athletic“ jedoch berichtet, verdichten sich die Anzeichen, dass der England-Gigant und der 54-jährige Spanier nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Star-Trainer wiederholt von Erschöpfung und Stress gesprochen. Schon 2024 hatte Pep angedeutet, nicht mehr ewig auf der Trainerbank der „Skyblues“ sitzen zu wollen.