Bahnt sich ein Knalleffekt um Pep Guardiola an?

Bahnt sich etwa ein Knalleffekt um Pep Guardiola an? Laut Medienberichten könnte die Ära des Star-Trainers bei Manchester City schon bald zu Ende sein.
Manchester City ohne Pep Guardiola? Eigentlich unvorstellbar! Wie „The Athletic“ jedoch berichtet, verdichten sich die Anzeichen, dass der England-Gigant und der 54-jährige Spanier nach der laufenden Saison getrennte Wege gehen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der Star-Trainer wiederholt von Erschöpfung und Stress gesprochen. Schon 2024 hatte Pep angedeutet, nicht mehr ewig auf der Trainerbank der „Skyblues“ sitzen zu wollen.
Kommt Chelsea-Coach
Beim Premier-League-Topklub ist man offenbar bereits auf der Suche nach möglichen Nachfolgekandidaten. In der Pole-Position befindet sich Enzo Maresca. Der aktuelle Chelsea-Coach hatte einst als Jugend- und Co-Trainer bei den „Citizens“ gearbeitet. Auch Bayerns Vincent Kompany wird immer wieder genannt.
Seit 2016 hat Guardiola, dessen Vertrag noch bis 2027 gültig ist, in Manchester das Sagen. Sechsmal gewann der Verein unter dem Katalanen die Premier League, hinzu kommen zwei FA-Cup- und ein Champions-League-Titel. Doch nun neigt sich die Erfolgsära womöglich dem Ende zu …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.