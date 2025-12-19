Ed Sheeran tätowiert und auftrainiert wie nur was!

Seit der Geburt seiner Töchter Lyra und Jupiter habe Sheeran realisiert, dass er körperlich in Bestform sein möchte, um für seine Familie da zu sein. „Die Vaterschaft hat mir geholfen, eine echte Liebe zur Fitness zu entdecken“, so der Musiker. Statt ausschweifender Partynächte stehen nun Laufen, Krafttraining und eine bewusste Ernährung auf dem Plan.