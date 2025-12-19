Ed Sheeran tätowiert und auftrainiert wie nur was!

Vom passiven Pizza-Liebhaber zum Fitness-Fanatiker: Ed Sheeran überrascht seine Fans mit einem extrem muskulösen Körper. In einem aktuellen Interview verrät der Sänger, wie die Vaterschaft seinen Lebensstil radikal verändert hat und warum er das „Bier-und-Pizza-Image“ endgültig abgelegt hat.
Er ist bekannt für seine gefühlvollen Balladen und seinen bodenständigen Look, doch jetzt sorgt Ed Sheeran (34) mit einer optischen Sensation für Schlagzeilen. Der „Shape of You“-Interpret hat seinen Körper in den letzten Monaten komplett transformiert. Wo früher lockere Hoodies kleine Extrapfunde kaschierten, präsentierte sich der Brite nun mit definierten Muskeln und einer fitten Ausstrahlung.
Am Cover der UK-Ausgabe des Magazins „Mens Health“ zeigt sich Sheeran mit 14 Kilo weniger in der besten Form seines Lebens:
Die radikale Verwandlung: Vom Raucher zum Sport-Freak
Lange Zeit bezeichnete sich Ed Sheeran selbst als jemanden, der „unter der Oberfläche ein Pizza essender, Bier gurgelnder Raucher“ sei. Doch dieses Kapitel scheint endgültig geschlossen. Wie der Popstar gegenüber Medienvertretern erklärte, sei der Auslöser für den extremen Wandel vor allem seine Rolle als Vater gewesen.
Seit der Geburt seiner Töchter Lyra und Jupiter habe Sheeran realisiert, dass er körperlich in Bestform sein möchte, um für seine Familie da zu sein. „Die Vaterschaft hat mir geholfen, eine echte Liebe zur Fitness zu entdecken“, so der Musiker. Statt ausschweifender Partynächte stehen nun Laufen, Krafttraining und eine bewusste Ernährung auf dem Plan.
Ed Sheerans Fitness-Geheimnis: Disziplin statt Exzesse
Der Wandel kam nicht über Nacht. Sheeran berichtet von einem harten Weg: Tägliche Laufeinheiten gehören mittlerweile fest zu seinem Tour-Alltag. Durch gezieltes Training hat der Sänger sichtlich an Muskelmasse zugelegt. Den hohen Konsum von Junkfood und Alkohol hat er drastisch reduziert, auch wenn er sich gelegentlich noch einen Cheat-Day gönnt.
In den sozialen Medien ist das Stauen über Sheerans Verwandlung groß. Dieser User wähnt sich beim Anblick des Stars in einer Art Fieberwahn:
„Ich fühle mich besser denn je“
Für Sheeran geht es bei der Verwandlung nicht nur um die Optik. Die neue Fitness helfe ihm auch, die kräftezehrenden Welt-Tourneen besser durchzustehen. „Ich habe jetzt viel mehr Energie auf der Bühne“, verrät er.
