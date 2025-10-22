Die CDU im AfD-Dilemma

Merz und Söder wollen die Brandmauer retten, das heißt: keine Zusammenarbeit mit der AfD, schon gar nicht als Steigbügelhalter! Bei dem Merz-(Anti-Merkel)-Flügel regiert die Sorge um den Zusammenhalt in der CDU. Das soll durch Schärfung des Profils der Partei als die demokratische Alternative zur AfD geschehen, aber zugleich auch durch Verschiebung der christdemokratischen Mitte weit nach rechts.