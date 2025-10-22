Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Die CDU im AfD-Dilemma

Kolumnen
22.10.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
0 Kommentare

Ein Gespenst geht um in Deutschland: Das Gespenst der Spaltung. 35 Jahre nach der Wiedervereinigung ist bei der CDU Feuer am Dach: CDU-Ost will die „Brandmauer“ gegen die AfD schleifen, was CDU-West mit Kanzler Merz an der Spitze in Panik veranlasst hat, den Parteifreunden im Osten gehörig in die Parade zu fahren.

In den Umfragen steht die AfD im Osten schon auf 40 Prozent, im Westen bei 20 und bundesweit mit 26 Prozent gleichauf mit CDU/CSU. Bei den jüngsten Stichwahlen im Westen hat die AfD in den Städten aber keinen einzigen Bürgermeister durchgebracht.

Im Osten hingegen sind für die AfD schon Landesministerpräsidenten in Reichweite. Die CDU-Ost steckt im Dilemma. Selbst dort, wo sie noch regiert, kann die AfD immer schwerer übergangen werden.

Merz und Söder wollen die Brandmauer retten, das heißt: keine Zusammenarbeit mit der AfD, schon gar nicht als Steigbügelhalter! Bei dem Merz-(Anti-Merkel)-Flügel regiert die Sorge um den Zusammenhalt in der CDU. Das soll durch Schärfung des Profils der Partei als die demokratische Alternative zur AfD geschehen, aber zugleich auch durch Verschiebung der christdemokratischen Mitte weit nach rechts.

 „Sorgen der Bürger aufnehmen“ lautet die Parole, etwa zu den „Zuständen in den Städten“, „Angst um Töchter“ durch die irreguläre Migration; Themen der AfD aufgreifen, aber ohne braune Untertöne.

Gelingt der Spagat?

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Ukraine laden in einer Notunterkunft ihre Handys auf. Die Stromversorgung in ihren Wohngebäuden ...
Ukraine-Krieg
Russischer Angriff: Hunderttausende ohne Strom
Laut einer aktuellen Umfrage sind viele Deutsche wegen Drohnensichtungen besorgt, die Mehrheit ...
Deutsche Erhebung:
Zwei Drittel der Befragten wegen Drohnen besorgt
Kilauea-Ausbruch
Lavafontänen höher als das Empire State Building
Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Top-3

Gelesen

Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
141.897 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Wien
Stauchaos auf Tangente: „Noch nie so was erlebt“
92.457 mal gelesen
Wer die Tangente kennt, ist Stau gewohnt – aber nicht in dem Ausmaß und schon gar nicht an einem ...
Oberösterreich
„Sah keinen Sinn mehr in der Sterne-Gastronomie“
89.328 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Bistro „Genussviertel“ wird nachhaltig und kulinarisch hochwertig gekocht – mit dem, was in ...
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Die CDU im AfD-Dilemma
Forscherin verstört
Gewaltverbrechen: Alles nur „Migrationspanik“?
„Krone“-Kommentar
Weiterhin gegen das Kopftuchverbot
„Krone“-Gastkommentar
Gar nicht mehr so nobel
„Krone“-Kommentar
… eine Generation, die künstlich dumm ist
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf