Drei Wochen abgängig

Vermisste 14-Jährige in Graz wohlauf zurückgekehrt

Steiermark
19.12.2025 09:05
Das Mädchen ist selbstständig in die Einrichtung zurückgekehrt.
Das Mädchen ist selbstständig in die Einrichtung zurückgekehrt.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Das 14-jährige Mädchen, das seit 30. November als vermisst galt, ist nun wohlauf in ihre Betreuungseinrichtung in Graz zurückgekehrt. Die steirische Polizei gab am Freitagmorgen Entwarnung.

0 Kommentare

Seit den Abendstunden des 30. Novembers wurde ein 14-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Graz-Umgebung vermisst. Das Mädchen verschwand aus einem Wohnheim, woraufhin die Betreuerin Anzeige bei der Grazer Polizei erstattete. 

Die 14-Jährige gilt seit dem 30. November als vermisst.
Seit über zwei Wochen
14-Jährige vermisst: Polizei bittet um Hinweise
17.12.2025

Am Freitagmorgen gab es seitens der Polizei aber Entwarnung: Die 14-Jährige sei selbstständig und wohlauf in die Betreuungseinrichtung zurückgekehrt. Über den Grund ihres Verschwindens sind weiterhin keine näheren Details bekannt.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Steiermark

