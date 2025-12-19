Vermisste 14-Jährige in Graz wohlauf zurückgekehrt

Flaschenpost nach 15.000 Kilometern gefunden
Das 14-jährige Mädchen, das seit 30. November als vermisst galt, ist nun wohlauf in ihre Betreuungseinrichtung in Graz zurückgekehrt. Die steirische Polizei gab am Freitagmorgen Entwarnung.
Seit den Abendstunden des 30. Novembers wurde ein 14-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Graz-Umgebung vermisst. Das Mädchen verschwand aus einem Wohnheim, woraufhin die Betreuerin Anzeige bei der Grazer Polizei erstattete.
Am Freitagmorgen gab es seitens der Polizei aber Entwarnung: Die 14-Jährige sei selbstständig und wohlauf in die Betreuungseinrichtung zurückgekehrt. Über den Grund ihres Verschwindens sind weiterhin keine näheren Details bekannt.
