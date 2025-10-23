Nur Häme | Verachteter Staat

Nur Häme. Der Fall Anna – er geht nicht aus den Köpfen vieler Menschen in Österreich. Dass eine üble Bande aus Burschen migrantischer Herkunft trotz monatelanger Serienübergriffe auf eine 12-Jährige straflos davonkommen, das können viele Menschen nicht verstehen und nicht hinnehmen. Und nun auch noch eine Bande aus Burschen ebenfalls migrantischer Herkunft, die eine junge Lehrerin monatelang missbraucht, bestohlen und erpresst haben. Diese jungen Männer wurden wenigstens verurteilt. „Wut-Lehrerin“ Susanne Wiesinger sieht in ihrer heutigen „Krone“-Kolumne viele Gemeinsamkeiten zwischen diesen Fällen. Sie schreibt: „Beide, sowohl das Mädchen als auch die Lehrerin, wurden über Monate missbraucht und danach in Angst versetzt. Beide schwiegen aus Scham, ihr Umfeld könnte von den sexuellen Handlungen erfahren. In beiden Fällen hatten die Täter Migrationshintergrund. Die einzigen Gefühle, die diese gegenüber ihren Opfern empfanden, waren Häme und Verachtung. Sie zeigten dies auch im Gerichtssaal. Immer unterstützt von ihrer Familie und der Community.“ Und da soll man sich nicht aufregen?