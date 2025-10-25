Schwieriges Tauziehen um Handels-Gehälter droht

Gerade im Handel arbeiten oft Geringverdiener

Aber verstehen muss man genauso die Frau an der Kasse, den Mann im Lager! Sie spüren die hohen Einkaufspreise genau wie alle anderen. Sie haben bereits in den vergangenen zwei Jahren trotz Gehaltserhöhungen an Kaufkraft verloren. Jetzt sollen sie schon wieder den Gürtel enger schnallen? Ferrari hat recht: Gerade im Handel arbeiten oft Geringverdiener, die jeden Cent zweimal umdrehen müssen.