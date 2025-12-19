Rapids Strategie lässt auch Barisic schmunzeln

Oesen: „Das geht nur über das Kollektiv“

Rapids aktuelle Legionärsflut im Kader – wie bei Salzburg, Sturm und dem LASK – gibt auch Stefan Oesen, Ralf Rangnicks Assistent beim ÖFB-Team, zu denken: „Wir werden als Österreich große Nationen nicht über Einzelspieler biegen, das geht nur über das Kollektiv, die Symbiose.“