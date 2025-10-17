Beschäftigten im Handel droht nun Mini-Gehaltsplus

„Die wirtschaftliche Situation der Branche ist sehr schwierig“

In der einen Ecke des Rings: Rainer Trefelik, der höfliche, aber harte Verhandler der Wirtschaftskammer. Sein Ziel ist klar: ein Gehaltsabschluss deutlich unter der Teuerung und auch deutlich unter den im Vorjahr eigentlich ausgemachten 2,9 Prozent. Seine Begründung: „Die Parameter haben sich verändert.“ Die einst erhoffte Konjunkturbelebung ist ausgeblieben! Statt Wachstum herrsche Stagnation, und die Konsumzurückhaltung der Kunden treffe die Händler mit voller Wucht: „Im September stieg die Zahl der Arbeitslosen im Handel um circa zehn Prozent an. Die wirtschaftliche Situation der Branche ist sehr schwierig.“