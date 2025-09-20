Mit welchen Lohnerhöhungen wir nun rechnen können

Einen Tag nach Messerattacke Amoklauf angekündigt
Jetzt geht es wieder ums Geld: Am Montag starten die Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie – der Leitbranche, an der sich alle anderen orientieren. Auch für Handelsangestellte und im öffentlichen Dienst stehen harte Verhandlungen an. Die brennende Frage für Hunderttausende Arbeitnehmer: Mit welchem Plus können wir diesmal rechnen?
Nachdem sogar die Pensionisten 2026 erstmals die Inflation nicht ausgleichen können, herrscht Alarmstimmung. Wird meine Kaufkraft erhalten bleiben? Wifo-Ökonom Benjamin Bittschi liefert die Analyse. Die „Krone“ zeigt außerdem, welcher Prozent-Wert, je nach Branche, diesmal die Verhandlungsbasis für das Lohn- und Gehaltsplus ist.
