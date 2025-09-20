Mit welchen Lohnerhöhungen wir nun rechnen können

Jetzt geht es wieder ums Geld: Am Montag starten die Kollektivvertragsverhandlungen für die Metallindustrie – der Leitbranche, an der sich alle anderen orientieren. Auch für Handelsangestellte und im öffentlichen Dienst stehen harte Verhandlungen an. Die brennende Frage für Hunderttausende Arbeitnehmer: Mit welchem Plus können wir diesmal rechnen?