Schon wieder: Drei Einbrüche in nur 18 Monaten

Dem Besitzer reicht's

Zum Ärger kommen der finanzielle Schaden und der zeitliche Aufwand. Die Reparatur des Fensters hat jedes Mal mit rund 400 Euro zu Buche geschlagen, „zudem muss ich die Verwüstung im Wagen zusammenräumen und auf der Polizei Protokoll schreiben“. Die war bereits zum zweiten Mal vor Ort Spuren sichern – ein Ergebnis steht noch aus. Darauf will Roiß nicht warten: „Mir reicht es endgültig, ich werde Fenstergitter anbringen“, meint der 52-Jährige resigniert.