Als Bursch Schuhe verkaufen wollte, blitzte Messer

Anders als erwartet verlief ein Schuhverkauf zwischen Jugendlichen in Linz: eIn 14-Jähriger wollte seine Markentreter loswerden, doch statt Geld sah er plötzlich ein Messer. Das „Käufer“-Duo flüchete mit den Schuhen.
Der 14-Jährige aus Linz hatte am Sonntag gegen 18 Uhr in der Hartheimerstraße mit einem bislang unbekannten Täter ein Treffen vereinbart, um seine Markenschuhe zu verkaufen. Der Täter wurde dabei von einem Freund begleitet. Während des Gespräches wurde der 14-Jährige vom Täter plötzlich am Pullover gepackt und mit einem Messer bedroht. Nachdem die beiden die Schuhe an sich nahmen, flüchteten sie Richtung Friedhof entlang der Resselstraße. Der 14-Jährige verständigte im Anschluss den Polizeinotruf. Bekannte des Opfers konnten die beiden Täter bei der Flucht sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.
So sehen die Täter aus
Person 1: Männlich, etwa 170 cm groß, schlank, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und weiße Schuhe mit blauen Streifen, ca. 15 Jahre alt.
Person 2: Männlich, etwa 180 cm groß, schlank, schwarze Oberbekleidung, ca. 15 Jahre alt.
Hinweise erbeten
Sachdienliche Hinweise bitte an das Stadtpolizeikommando Linz unter 059133/45-3333.
