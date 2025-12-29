Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überfall

Als Bursch Schuhe verkaufen wollte, blitzte Messer

Oberösterreich
29.12.2025 07:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: P. Huber)

Anders als erwartet verlief ein Schuhverkauf zwischen Jugendlichen in Linz: eIn 14-Jähriger wollte seine Markentreter loswerden, doch statt Geld sah er plötzlich ein Messer. Das „Käufer“-Duo flüchete mit den Schuhen.

0 Kommentare

Der 14-Jährige aus Linz hatte am Sonntag gegen 18 Uhr in der Hartheimerstraße mit einem bislang unbekannten Täter ein Treffen vereinbart, um seine Markenschuhe zu verkaufen. Der Täter wurde dabei von einem Freund begleitet. Während des Gespräches wurde der 14-Jährige vom Täter plötzlich am Pullover gepackt und mit einem Messer bedroht. Nachdem die beiden die Schuhe an sich nahmen, flüchteten sie Richtung Friedhof entlang der Resselstraße. Der 14-Jährige verständigte im Anschluss den Polizeinotruf. Bekannte des Opfers konnten die beiden Täter bei der Flucht sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.

So sehen die Täter aus
Person 1: Männlich, etwa 170 cm groß, schlank, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und weiße Schuhe mit blauen Streifen, ca. 15 Jahre alt.
Person 2: Männlich, etwa 180 cm groß, schlank, schwarze Oberbekleidung, ca. 15 Jahre alt.

Hinweise erbeten
Sachdienliche Hinweise bitte an das Stadtpolizeikommando Linz unter 059133/45-3333.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Salzburg
Mateschitz-Mama tritt als Stiftungs-Chefin ab
162.857 mal gelesen
Anita Gerhardter will es Berichten nach beruflich ruhiger angehen.
Wien
Mehrere Balkone im Wohnpark Alterlaa in Flammen
120.785 mal gelesen
Von einem Balkon aus griffen die Flammen auf weitere über.
Wien
Tragödie in Wohnpark: Frau stirbt bei Balkonbrand
89.414 mal gelesen
Eine Frau dürfte bei dem verheerenden Brand an einer Rauchgasvergiftung gestorben sein.
Mehr Oberösterreich
Besitzer reicht es
Schon wieder: Drei Einbrüche in nur 18 Monaten
Mehrere Brandstellen
Feuerteufel sprühte ein Hakenkreuz auf Firmenhalle
Überfall
Als Bursch Schuhe verkaufen wollte, blitzte Messer
Zeuge schlug Alarm
Polizisten überraschten zwei Einbrecher im Keller
Vor Böller erschrocken
Hündin irrte stundenlang auf Bundesstraße umher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf