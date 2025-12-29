Als Bursch Schuhe verkaufen wollte, blitzte Messer

Der 14-Jährige aus Linz hatte am Sonntag gegen 18 Uhr in der Hartheimerstraße mit einem bislang unbekannten Täter ein Treffen vereinbart, um seine Markenschuhe zu verkaufen. Der Täter wurde dabei von einem Freund begleitet. Während des Gespräches wurde der 14-Jährige vom Täter plötzlich am Pullover gepackt und mit einem Messer bedroht. Nachdem die beiden die Schuhe an sich nahmen, flüchteten sie Richtung Friedhof entlang der Resselstraße. Der 14-Jährige verständigte im Anschluss den Polizeinotruf. Bekannte des Opfers konnten die beiden Täter bei der Flucht sehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ.