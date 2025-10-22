„Gewessler-Show“: Allianz gegen Grüne im Parlament

All-Parteien-Kritik an den Grünen bei Debatte

In der anschließenden Debatte hinterfragte der Grüne Vize-Klubobmann Werner Kogler, ob die von Hanke ausgegebenen Lösungen nicht an anderer Stelle – durch die Naturzerstörung – wesentlich mehr Probleme schaffen würden. Die Entscheidung sei keineswegs wie vom Verkehrsminister dargestellt alternativlos, sondern immer eine Abwägungsfrage.

Von den übrigen Parteien hagelte es viel Kritik an den Grünen. FPÖ-Umweltsprecher Thomas Spalt kritisierte, dass diese für die Sondersitzung das ganze österreichische Parlament zusammengetrommelt hätten „für 14 Minuten Leonore-Gewessler-Showpolitik“. Der Grünen Parteichefin warf er einen „ideologisch getriebenen Rundumschlag gegen alles, was dieses Land am Leben hält, nämlich Arbeit, Mobilität, Wirtschaft und Freiheit“ vor.