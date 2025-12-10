Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dubai

Zwischen Wüstensand und Wunderwelten

Reisen & Urlaub
10.12.2025 16:00
Blick auf die Marina – ein glänzendes Beispiel für Dubais Skyline, die zu den höchsten und ...
Blick auf die Marina – ein glänzendes Beispiel für Dubais Skyline, die zu den höchsten und beeindruckendsten der Welt zählt.(Bild: Igor Poleshchuk)

Dubai ist eine Stadt, wo Superlative Alltag sind und eine Metropole, die sich täglich neu erfindet – höher, größer, spektakulärer. Dank des neuen Direktflugs der Austrian Airlines ist das Staunen jetzt wieder nur einen Nonstop-Sprung entfernt.

0 Kommentare

Einst ein verschlafenes Fischerdorf, heute eine Bühne für Rekorde, Visionen und Wunderwelten: Dubai am Arabischen Golf hat in nur wenigen Jahrzehnten geschafft, wofür andere Städte Jahrhunderte brauchen. Wer im Winter der Kälte entfliehen will und findet, dass Karibik & Co. zu weit weg sind oder längst abgehakt wurden, landet seit Anfang Dezember dank des neuen „Dubai Deals“ mit der Austrian Airlines direkt im „Übermorgenland“, wie das wirtschaftliche Zentrum der Vereinigten Arabischen Emirate auch gerne genannt wird. Nach zehn Jahren Pause wird Dubai wieder fünfmal wöchentlich mit der A320neo-Flotte angeflogen. Ein schlankes, preislich attraktives Produkt, das zuverlässig und unkompliziert Sonne liefert.

Vom Fischerdorf zur Future City
1833 gründete der Zweig des Bani-Yas-Stammes unter der Familie Al Maktoum die Fischersiedlung Dubai. Perlenfischer, Dhauen, viel Sand, wenig Schatten. Erst als in den 1960ern Öl entdeckt wurde, bekam die Sache Schwung, und mit der Gründung der Vereinigten Arabischen Emirate 1971 war der Weg frei für eine Zukunft, die sich mehr nach Science-Fiction als nach Realität anhört.

Dubai wuchs nicht nur architektonisch im Eiltempo, sondern ebenso rasant in seiner Bevölkerungszahl: 1971 lebten hier knapp 96.000 Menschen. Im Jahr 2000 waren es schon 850.000. Heute kratzt die Metropole an der Vier-Millionen-Marke. Gerade einmal 15 Prozent davon sind Einheimische. Der Rest? Menschen aus über 190 Ländern, die hier leben, arbeiten und träumen. Dubai ist damit weniger eine Stadt als ein globaler Treffpunkt, ein Mosaik aus Kulturen, Gewürzen, Sprachen und Lebensstilen.

INFOS

Bis Ende März fliegt Austrian Airlines im Winterflugplan von Wien nach Dubai. Wöchentlich gibt es fünf Verbindungen, die mit der A320 Neo-Flotte bedient werden. Flüge gibt ab 314 Euro in der Economy Light, die European Business Class startet ab 699 Euro.

Buchungen und weitere Informationen unter www.austrian.com 

ALLGEMEINE INFOS: www.visitdubai.com/de 

Das schwarze Gold macht inzwischen nur noch ein paar Prozent des Einkommens aus. Dubais wahre Einnahmequellen heißen Tourismus, Handel, Finanzen, Immobilien und Innovation. Die Scheichs haben früh verstanden, dass man Wüste nicht nur bewohnen, sondern auch zu Geld machen kann. So entstanden künstliche Inseln im Meer, futuristische Viertel, Shoppingpaläste und Architektur, die aussieht, als wäre sie für Aliens entworfen worden.

Der Burj Khalifa wird abends zur Bühne für Dubais spektakulärste Fontänen- und Lasershow.
Der Burj Khalifa wird abends zur Bühne für Dubais spektakulärste Fontänen- und Lasershow.(Bild: Diana Krulei)

 Der Burj Khalifa, mit 828 Meter das höchste Gebüude der Welt, 163 Stockwerke, zwei Aussichtsplattformen und ein Aufzug, der einen schneller nach oben katapultiert als der eigene Puls es schafft – ist nur der Anfang. Rundherum funkeln Wolkenkratzer wie frisch polierte Raketen, die Dubai Mall verschluckt ganze Tage, und die tanzenden Fontänen am Fuß des Turms sind die vermutlich eleganteste Antwort darauf, was passiert, wenn man Wasser, Musik und überbordenden Ehrgeiz mischt.

Selfie mit Wüstenbewohner: Diana Krulei und ein gut gelauntes Dromedar, das im Posieren Routine ...
Selfie mit Wüstenbewohner: Diana Krulei und ein gut gelauntes Dromedar, das im Posieren Routine hat.(Bild: Diana Krulei)

Wer genug von schwindelerregenden Aussichtspunkten hat, findet den perfekten Gegenpol dort, wo Dubai ganz flach wird: am Strand. Die beliebtesten Badeziele befinden sich auf der Palm Jumeirah. 560 Hektar groß und die größte jemals von Menschenhand erschaffene Insel.

Sonne, Sand, Skyline: Badeurlaub deluxe – warmes Wasser und die Stadt im Rücken.
Sonne, Sand, Skyline: Badeurlaub deluxe – warmes Wasser und die Stadt im Rücken.(Bild: Photocreo Bednarik)

Hotels reihen sich an Villen, Wasserparks an Strände. Hier steht auch der größte Wasserpark der Welt – Aquaventure, wo man sogar durch ein Haifischbecken rutschen kann, ohne nass zu werden. Postkartentaugliche Aussichten auf das berühmte Burj al Arab, jenes 5-Sterne-Deluxe-Hotel, das eher wie ein segelnder Superheld wirkt, inklusive.

Hai trifft Haute Couture – das Aquarium in der Dubai Mall.
Hai trifft Haute Couture – das Aquarium in der Dubai Mall.(Bild: Getty Images)

In den Souks duftet es nach Gewürzen, Gold und Oud, und in den Cafés sitzen Emiratis in der Kandora, dem traditionellen weißen Männergewand, neben Ausländern in Shorts, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt.

Die Auslagen des Gold-Souks zeigen, warum Dubai den Beinamen „City of Gold“ trägt.
Die Auslagen des Gold-Souks zeigen, warum Dubai den Beinamen „City of Gold“ trägt.(Bild: Diana Krulei)

Und wer glaubt, Dubai bestehe nur aus Glitzer, der sollte sich eine Stunde aus der Stadt schaukeln lassen – hinein in die Wüste, wo Sanddünen glühen und man wahlweise Sandboarden, Kamelreiten oder einfach nur staunend still sein kann. Die Natur wurde nicht erfunden – sie war schon da, und sie ist großartig.

Dünenabenteuer bei Sonnenuntergang: Dubais spektakuläre Wüstenlandschaft bei einer Jeeptour ...
Dünenabenteuer bei Sonnenuntergang: Dubais spektakuläre Wüstenlandschaft bei einer Jeeptour erleben.(Bild: Diana Krulei)

Dubai ist sicher, sauber und überraschend unkompliziert. Die Metro fährt fahrerlos, Taxis sind erschwinglich, die Menschen freundlich, und die Stadt riecht – im wahrsten Sinne – gut: nach Oud, Moschus und einer Prise „Wir können alles“. Und bei jedem Besuch kommt der Moment: „Das stand letztes Jahr aber noch nicht hier!“

Direkt am Museum of the Future fährt die fahrerlose Dubai Metro vorbei.
Direkt am Museum of the Future fährt die fahrerlose Dubai Metro vorbei.(Bild: Getty Images)

Stillstand? Nicht in Dubai. Da friert eher die Skihalle ein. Ja, auch die gibt es – in der Mall of the Emirates, einem der bekanntesten Einkaufszentren der Stadt. Und wer lieber Fische statt Frost sieht, besucht einfach die Dubai Mall. Dort wartet ein Aquarium, das sich über drei Etagen erstreckt

Porträt von Diana Krulei
Diana Krulei
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Max Ortner im Talk
„Traum mit meinem Kindheitsidol drehen zu dürfen“
Folge von Mittwoch
Philipp bewegt Schule – diesmal in Eichgraben (NÖ)
Emotionales Jahr?
Christa Kummer über 2025: „Bin unendlich dankbar“
Weihnachts-Wordrap
Andy Lee Lang über schöne und schräge Geschenke
Folge von Dienstag
Fit durch den falschen Montag – mit diesen Übungen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
164.743 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
145.212 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
142.854 mal gelesen
Mehr Reisen & Urlaub
Dubai
Zwischen Wüstensand und Wunderwelten
Touristen im Visier:
US-Grenzschutz will Online-Konten durchleuchten
Essen im Visier
US-Minister will Flugreisen gesünder gestalten
„Krone“-Kommentar
Wunsch ans Christkind
Winterzauber Kitzbühel
Wenn die Gamsstadt im Schnee erwacht

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf