Zwischen Wüstensand und Wunderwelten

Bis Ende März fliegt Austrian Airlines im Winterflugplan von Wien nach Dubai. Wöchentlich gibt es fünf Verbindungen, die mit der A320 Neo-Flotte bedient werden. Flüge gibt ab 314 Euro in der Economy Light, die European Business Class startet ab 699 Euro.

Buchungen und weitere Informationen unter www.austrian.com

ALLGEMEINE INFOS: www.visitdubai.com/de