Grüne wollen Sondersitzung zu Lobautunnel

An Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) richtet Gewessler in einer Aussendung die Frage: „Wo wollen Sie noch überall die Abrissbagger auffahren lassen?“

Während sich Hanke für die „Zubetonierung“ der Lobau feiere, blieben die weiteren Pläne offenbar geheim, schreibt Gewessler. Völlig unklar sei zum Beispiel, wie es mit der S34 bei St. Pölten weitergehe, die mitten durch fruchtbare Äcker und Obstwiesen „durchbetoniert“ werden solle. Auch zur S37 – „einer riesigen Transit-Autobahn in Kärnten“ gebe es keine Auskunft.