„Zukunft statt Beton“: Demo gegen Lobautunnel-Bau

Grünes Licht hat es am Donnerstag – wie ausführlich berichtet – für den Bau des Wiener Lobautunnels gegeben. Seither brodelt es nicht nur in der Politik. Auch diverse Umweltorganisationen sehen das lang umstrittene Bauvorhaben äußerst kritisch – und protestierten dagegen am Freitagvormittag vor dem Verkehrsministerium.