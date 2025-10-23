Auszeit de luxe

Österreichs Hotellerie begeistert, nicht nur mit gelebter Gastfreundschaft und einer ausgezeichneten Kulinarik, sondern auch mit erstklassigen Wellness-Angeboten. Wir von der „Krone“ haben uns umgesehen und stellen Ihnen einige der schönsten Spas im Land vor.
Ein Land der Superlative: Kürzlich habe ich im Radio gehört, wir haben stolze 50.000 Kilometer Wanderwege, die in allen Bundesländern durch die herrliche Landschaft führen. Wir haben ja alles, von den hochalpinen Bergen über das Weinland, ausgedehnte Wälder und natürlich die traumhaften Seen mit Trinkwasserqualität.
Über Tirol, Kärnten und Salzburg erstreckt sich etwa der Nationalpark Hohe Tauern, das größte Naturschutzgebiet Mitteleuropas. Einen Rekord halten wir etwa auch bei der höchsten Dichte an Bio-Bauern oder im Salzburger Tennengebirge befindet sich die größte Eishöhle der Welt, die Eisriesenwelt Werfen.
Relax-Guide 2026 Österreich & Südtirol um 26,90 € im Buchhandel (www.relax-guide.com)
Diese Liste ließe sich sehr lange fortsetzen, es gibt unendlich viele gute Gründe, warum sich ein Urlaub in Österreich lohnt, aber noch etwas verdient unbedingt Beachtung, etwas, das uns gerade in der kalten Jahreszeit besonders Spaß macht: Wir haben eine einzigartige Hotellerie mit einem fast unüberblickbaren Wellness-Angebot.
Als Orientierungshilfe kann der Relax-Guide dienen, der gerade für 2026 erschienen ist. Oder aber diese Seiten mit unseren Empfehlungen, denn uns ist Österreich wichtig und in diesem Sinne sind wir Woche um Woche unterwegs, um für Sie, liebe Leser, zu testen und Reiseideen abzugeben.
Eine traumhafte Lage mit Ski in & out, Sterneküche von Andreas Herbst und Wellness zum Entspannen – das familiengeführte „Good Life Resort“ in Leogang erfüllt alle Ansprüche.
Infos: www.riederalm.com, 06583/7342
Ob Detoxing, Intervall-Basenfasten, ayurvedische
Panchakarmakuren, Heilfasten, medizinische Behandlungen oder Sauerstoffkuren – das vielfältige Wellness- und Gesundheitsangebot ist fundiert.
Neu ist ein exklusives, großzügiges Ladies-Spa. Das Schöne: Alles tun können, nichts tun müssen. Außerdem: Hunde sind sehr willkommen (eigene Bereiche).
Infos: www.larimarhotel.at, 03326/55100
Ein einzigartiger Ort zum Regenerieren: Der hauseigene Heilklimastollen mit allergenfreier Luft lindert Atemwegsbeschwerden und fördert das Wohlbefinden.
Ergänzt durch Thermalwasser, wohltuende Anwendungen und eine großzügige Wellnesslandschaft mit Panorama-Spa, Saunen und beheiztem Außenpool entsteht ein ganzheitliches Gesundheits- und Erholungserlebnis.
Infos: www.vivea-bad-bleiberg.com, 04244/90500
Das Resort mit einem schönen Wellnessbereich liegt beeindruckend in Kals am Großglockner auf 1500 m Höhe und die Berge sind greifbar nahe – ob im Sommer zum Wandern oder im Winter zum Skifahren (direkt an der Piste!).
Das Hotel bzw. die Chalets sind hochwertig aus Holz und mit Schindelfassaden gestaltet. Zirbe etwa fördert Schlaf und Wohlbefinden. Die Bauweise sowie der Betrieb sind ressourcenschonend.
Infos: www.gradonna.at, 04876/82000
Dem Zur-Ruhe-Kommen im und am Wasser hat man sich in der Therme Laa verschrieben. Neben Wasser- und Saunawelt wartet auf Gäste des 4*-Superior-Hotels eine eigene Hoteltherme.
Nur für Erwachsene gibt es das exklusive Silent Spa. Luxus pur bieten zehn Silent Villas – ein besonderer Rückzugsort in völliger Stille, direkt am eigenem Badeteich.
Infos: www.therme-laa.at, 02522/84 700
Die sagenumwobene Zugspitze ist nahe, die Geschichte reicht bis in 15. Jahrhundert zurück – Gastgeberfamilie Dengg hat das Traditionshotel mit berühmten Gästen wie etwa Goethe oder Andreas Hofer zum Juwel für Genießer mit höchster Qualität in der Küche, schönen Landhaussuiten und einer exklusiven Wellnesslandschaft gestaltet.
Infos: www.post-lermoos.at, 05673/2281-0
In idyllischer Lage auf 1100 m mit Blick auf die Leoganger Steinberge werden in 18 Chalets und Villen grüner Luxus mit maximaler Privatsphäre verbunden. Im allgemeinen Wellnessbereich mit einem 25-m-Infinity-Außenpool kann man leicht den Alltag vergessen. Sehr gute Massagen!
Yoga ist ein großes Thema, nachdem Gastgeberin Renate Oberlader selbst eine Yoga-Lehrerin ist. Im Bild links ist die Villa Wossa (mit eigenem Biotop, Pool, Sauna), die Platz für bis zu sechs Personen bietet.
Infos: www.priesteregg.at, 06583/82550
In unmittelbarer Nähe zur öffentlichen Therme in Geinberg, die von einer der heißesten und ergiebigsten Mineralquellen Mitteleuropas gespeist wird, wurden schon vor Jahren 21 Villen, die an einem großen Badeteich liegen, errichtet.
Gäste, die hier einchecken, genießen nicht nur einen privaten Luxus mit eigener Sauna, Dampfbad, Whirlpool usw., sondern können auch alle Einrichtungen der Therme nützen. Neu daran ist, dass Geinberg5 nun als Day-Spa-Erlebnis gebucht werden kann.
Infos: www.geinberg5.com, 07723/8501 5555
Ein beheiztes See-Bad im Bergsee, ein authentischer Chinaturm, der erste Hamam in den Alpen – Familie Leeb-Klein lebt Tradition mit vielen innovativen Ideen auf der Turracher Höhe (1763 m).
Unter dem Motto „HochschobernN“ versüßen über 100 Inklusivleistungen den Urlaub – die Teilnahme an Yoga- und Fitnesseinheiten ist zum Beispiel im Hotelpreis inkludiert, ebenso wie die Kulinarik von früh bis spät oder die tägliche Betreuung der Kinder in der Kindervilla.
Infos: www.hochschober.com, 04275/8213
Bereits in der vierten Generation gestaltet die Familie Pierer die Tourismusdestination Steiermark mit. Aus dem kleinen Almgasthof auf der Teichalm wurde ein vielfach ausgezeichnetes 4-Sterne-Superior-Hotel, das sich ständig weiterentwickelt.
Die A.L.M. Methode steht für authentische Begegnungen, regionale Verwurzlung und bewusstes Erleben. Wer Körper, Geist und Seele in Einklang bringt, findet Erholung. Dafür steht die einzigartige Methode – mit neuer Wellness-Ausstattung im großzügigen Almspa.
Infos: www.hotel-pierer.at, 03179/7172
