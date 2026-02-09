Vorteilswelt
Auf Gleise gesprungen

Dealer flüchtet durch U-Bahn-Tunnel vor Polizei

Wien
09.02.2026 13:25
Der Verdächtige ergriff am Bahnhof Wien-Mitte die Flucht.
Der Verdächtige ergriff am Bahnhof Wien-Mitte die Flucht.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei seiner Flucht vor der Polizei hat sich am Sonntagabend ein mutmaßlicher Drogendealer im Wiener Bezirk Landstraße in Lebensgefahr gebracht: Der 30-Jährige sprang auf die Gleise der U3 und flüchtete durch den U-Bahn-Tunnel. Bei der Station Stubentor klickten dann aber die Handschellen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hatten den Verdächtigen gegen 18.15 Uhr am Bahnhof Wien-Mitte dabei beobachtet, wie er mutmaßlich mehreren Abnehmern Drogen verkauft hatte.

Als die Polizisten den Nigerianer anhalten wollten, ergriff dieser jedoch die Flucht. Es folgten spektakuläre Szenen: Der 30-Jährige sprang vor den Augen zahlreicher U-Bahn-Nutzer auf das Gleisbett der U3 und rannte in den Tunnel, der Richtung Ottakring führt.

Polizisten betätigten sofort Notstopp
Die Beamten reagierten geistesgegenwärtig und betätigten sofort den Notstopp der U-Bahn. Zudem wurde die Abschaltung des Stroms auf den betroffenen Gleisen veranlasst.

Weitere Polizisten wurden inzwischen zur U-Bahn-Station Stubentor gerufen, wo der Flüchtige gestoppt und festgenommen werden konnte.

Der Verdächtige hatte eine geringe Menge Kokain sowie Bargeld im dreistelligen Bereich in „szenetypischer Stückelung“ bei sich. Er wurde festgenommen, angezeigt und in eine Justizanstalt gebracht.

