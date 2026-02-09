Dealer flüchtet durch U-Bahn-Tunnel vor Polizei

Bei seiner Flucht vor der Polizei hat sich am Sonntagabend ein mutmaßlicher Drogendealer im Wiener Bezirk Landstraße in Lebensgefahr gebracht: Der 30-Jährige sprang auf die Gleise der U3 und flüchtete durch den U-Bahn-Tunnel. Bei der Station Stubentor klickten dann aber die Handschellen.