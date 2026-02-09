AKH Wien prüft Ursache nach kurzem Stromausfall

In sensiblen Bereichen wurde die Stromversorgung mit der für diesen Fall installierten „unabhängigen Stromversorgung“ ohne Unterbrechung aufrechterhalten, betonte AKH-Pressesprecherin Karin Fehringer. Gemäß Einsatzplan sei in allen anderen Bereichen die Stromzuschaltung nach Priorität durchgeführt worden.

Ursache bislang unbekannt

Die Stromversorgung war somit wieder überall gegeben. Patientinnen und Patienten sind durch den Vorfall nicht zu Schaden gekommen. An der Klärung der Ursache werde mit Hochdruck gearbeitet, hieß es.