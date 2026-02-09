Das erste Royal Baby 2026 ist auf der Welt!

Was für ein royaler Start ins Jahr! In Brunei ist das erste königliche Baby des Jahres geboren worden: Prinz Abdul Mateen und seine Ehefrau Prinzessin Anisha Rosnah sind jetzt stolze Eltern einer kleinen Prinzessin.
Die frohe Botschaft wurde am 8. Februar 2026 offiziell bestätigt – persönlich im Auftrag von Sultan Hassanal Bolkiah, dem Großvater des Neugeborenen. Damit gibt es neuen Nachwuchs im Herrscherhaus von Brunei – und große Freude im ganzen Land.
Salut-Schüsse
Prinzessin Anisha brachte am Sonntagmorgen ein gesundes Mädchen zur Welt. Zu Ehren der Geburt ließ der Palast traditionell 17 Salut-Schüsse vom Gelände des Nurul-Iman-Palastes in Bandar Seri Begawan abfeuern. Ein feierliches Zeichen für ein ganz besonderes Ereignis.
Name noch geheim
Name und erstes Foto der kleinen Prinzessin lassen noch auf sich warten. Doch eines ist klar: Das Glück bei Prinz Abdul Mateen (34) und Anisha Rosnah (31) ist riesig. Erst im Oktober hatte das Paar die Schwangerschaft mit einem liebevollen Instagram-Foto öffentlich gemacht.
Die beiden hatten vor gut zwei Jahren mit einer prachtvollen zehntägigen Hochzeit geheiratet – mit Tausenden Gästen, einer Prozession durch die Hauptstadt und opulenten Festbanketten. Heute ist ihre Liebe mit der Geburt ihres ersten Kindes gekrönt.
