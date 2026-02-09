Frau (26) nach Misshandlung in stabilem Zustand

Beruhigende Nachrichten aus dem Spital: Die 26-Jährige, die vergangenen Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Landstraße dehydriert und mit schweren Verletzungen gefunden wurde, befindet sich nun in einem stabilen Zustand. Wie der Wiener Gesundheitsverbund am Montag bestätigte, liegt die Frau weiterhin auf der Intensivstation, ihr Zustand habe sich aber deutlich verbessert.