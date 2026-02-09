Vorteilswelt
In Wohnung gefoltert

Frau (26) nach Misshandlung in stabilem Zustand

Wien
09.02.2026 13:12
Zu der schrecklichen Tat kam es in einer Souterrain-Wohnung in der Mohsgasse.
Zu der schrecklichen Tat kam es in einer Souterrain-Wohnung in der Mohsgasse.
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beruhigende Nachrichten aus dem Spital: Die 26-Jährige, die vergangenen Donnerstag in einer Wohnung in Wien-Landstraße dehydriert und mit schweren Verletzungen gefunden wurde, befindet sich nun in einem stabilen Zustand. Wie der Wiener Gesundheitsverbund am Montag bestätigte, liegt die Frau weiterhin auf der Intensivstation, ihr Zustand habe sich aber deutlich verbessert.

Die Polizei ermittelt nach wie vor wegen Verdachts auf eine schwere Gewalttat. Die Frau war bei der Rettung zunächst nicht mehr ansprechbar, mit schweren Hämatomen und Schürfwunden ins Krankenhaus gebracht worden. Ob ein Sexualdelikt vorliegt, ist weiterhin Teil der Untersuchungen.

Noch immer nicht vernehmungsfähig
Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Frau noch immer nicht vernehmungsfähig. Die Ermittlungen dauern an.

Die Einsatzkräfte hatten die verwahrloste Frau nach einer Vermisstenanzeige ihrer Mutter am Donnerstag gegen 13 mit derart lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden, dass sämtliche Versuche, sie anzusprechen, scheiterten. Die Frau konnte deswegen keine weiteren Angaben liefern. 

Wien
